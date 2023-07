Ozuna, Jhayco y Juan Magán pondrán el broche de oro al Reggaetón Beach Festival en Torrevieja

ALICANTE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Reggaetón Beach Festival cerrará este verano su quinta edición en Torrevieja (Alicante). Para poner el broche de oro al evento, el cartel contará con grandes estrellas como Ozuna, Jhayco o Juan Magán, entre otros artistas de renombre.

En concreto, el festival, que es el evento de música urbana

"más importante" de Europa y el evento musical que actualmente más entradas vende en España, llegará a Torrevieja el 5 y 6 de agosto y se celebrará en el parque Antonio Soria, según ha indicado la organización en un comunicado.

Con el 90 por ciento de las entradas vendidas, el evento de Torrevieja contará con un gran cartel internacional encabezado por Ozuna (San Juan, 1992), intérprete de temas como 'Dile que me quieres', 'Mi niña', 'Te pienso' y 'Monotonía', lo que le han convertido en uno de los iconos del reggaetón desde hace casi una década.

Asimismo, también se darán cita en el RBF Jhayco (Puerto Rico, 1993), autor de 'Adicto', 'Medusa', 'No me conoce' o 'Famouz'; Bryant Myers (Puerto Rico, 1998) y sus éxitos 'Como panas', 'No ando solo', 'Esclava' o 'Un ratito más'; Lunay (Puerto Rico, 2000) intérprete de 'Ella', 'Vudú', 'Ando solo', 'Todo o nada' o 'Only Fans'; o Juan Magán (Badalona, 1978), conocido por 'Ella no sigue modas', 'Barrio', 'Por fin te encontré' o 'Caliente', el himno oficioso del festival.

Igualmente, participarán en el certamen artistas consagrados como Chimbala, L-Gante, Young Miko, Omy de Oro Polimá Westcoast, Atomic Otro Way, Jeipy y Ana da Silva.

Además, entre las mejoras de esta edición del RBF están los tres escenarios --el principal de más de 50 metros--, una gran zona Vip y la "última tecnología" en sonido e iluminación. También se han implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas, gracias a la contratación de más personal --un trabajador cada 25 visitantes--.

Además de la música, el festival también tiene actividades pensadas para toda la familia, como atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios, ofrecerá también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales.