Pablo Álvarez López gana el Premio Azorín de Novela 2026 con 'La necesidad de amar'

Pablo Álvarez López, ganador del Premio Azorín de Novela 2026 - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS
ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Pablo Álvarez López ha ganado el Premio Azorín de Novela 2026 con 'La necesidad de amar'. La historia cuenta cómo en 1987 Martí obtiene una beca en Roma para escribir sobre Beatrice Cenci, una "heroína" del Renacimiento. Sin embargo, su proyecto queda "desplazado" por la "intensa relación que entabla con una extravagante pareja que marcará su vida".
"Años después, el joven escritor convertirá culpa y memoria en literatura", reza la sinopsis de la obra triunfadora, presentada por el autor bajo el seudónimo de Guido Reni y con el título 'El camino equivocado'.
Este galardón, impulsado por la Diputación de Alicante y el Grupo Planeta, está dotado con 45.000 euros. La novela premiada se ha desvelado este jueves en una gala celebrada en el Auditorio de la Diputación (ADDA) y que ha presentado la actriz alicantina Vanesa Romero.
En esta edición se ha batido el récord de originales presentados, con 735 ejemplares. De ellos, 121 proceden de España, 44 de América del Norte, 76 de América del Sur y cuatro de América Central. Un total de diez llegan de Europa y otro de Asia. Además, en 479 no se especifica la procedencia. Del volumen total de trabajos presentados, un 40 por ciento se ha correspondido con novela negra, otro 40% con histórica y un 20% con romántica o de ficción.
El autor, que ha recibido emocionado el galardón, ha dado las gracias al jurado y ha señalado que la novela pretende dar voz a quienes "a pesar del grito" quedaron "silenciados". Además, ha detallado que cuenta la historia de una generación que se sintió "libre", pero que tuvo que "encajar el golpe". Álvarez López ha dedicado el premio a su padre, que falleció hace unos meses. "Este premio es para ti", ha apostillado.
FUSIÓN DE MÚSICA, TEATRO Y LETRAS
La gala de esta edición, bajo el lema 'El instante hecho palabra', ha comenzado pasadas las 19.00 horas y a ella han asistido el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el director de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras; el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otras autoridades.
El evento ha contado con la participación de ADDA Simfònica, bajo la batuta de su director, Josep Vicent, que ha interpretado un fragmento de 'Las bodas de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez. También ha habido una representación teatralizada de un texto dramático a cargo de la actriz Pepa Pedroche.
Antes de dar a conocer la obra ganadora, Pérez se ha referido al autor que da nombre a este galardón literario, Azorín, como un "artesano de las palabras" y ha resaltado que la literatura "no siempre necesita alzar la voz" para "perdurar".
El jurado de esta edición lo han conformado el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha actuado como presidente, así como los escritores Reyes Calderón, Luz Gabás y Juan Eslava Galán, quien no ha podido asistir a la gala.
También el doctor en Filología Hispánica y crítico literario Jaime Mas, el escritor y crítico literario José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, ha actuado como secretaria sin voto.
((Habrá ampliación))