Paco Roca lleva al cómic la historia del Tribunal de las Aguas: "Es el momento de que haya mujeres"

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, junto al dibujante valenciano Paco Roca, autor del cómico sobre la historia del Tribunal de las Aguas - DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA

La obra, diseñada como un recurso didáctico, también incluye un vocabulario y un mapa de la ciudad de València del siglo XVII

El ilustrador valenciano Paco Roca acerca la historia sobre el Tribual de las Aguas al público educativo y juvenil en un cómic que reivindica las funciones de esta institución milenaria y la aproxima a los nuevos tiempos: "Ya es momento de que empiece a haber mujeres en el Tribunal de las Aguas".

El acto de presentación se ha celebrado en la plaza de la Virgen y ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó; los síndicos del Tribunal de las Aguas; las autoridades de las instituciones implicadas en el proyecto y el propio Paco Roca, autor del cómic.

Paco Roca, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que la publicación, que explica el funcionamiento de la institución a través de un relato protagonizado por Amparo, la nieta de uno de los síndicos, pretende acercar a los más jóvenes "labor milenaria y, a veces, un poco desconocida" de esta institución que, aunque, "parezca que se haya convertido simplemente en un folclore turístico, sigue solucionando los problemas de las acequias, del problema del agua".

Sobre la protagonista de la historia, el dibujante explica que Amparo "es delegada de clase, con lo cual, le encanta solucionar problemas y se da cuenta de que la labor de su abuelo es la misma".

"Va un día a ver este tribunal, ve cómo se media y se queda con la idea de que ojalá algún día ella pueda ser una síndic", ha señalado Roca, al tiempo que ha apuntado que "a día de hoy todavía no hay mujeres en este tribunal, nunca las ha sabido y yo creo que también ya es momento de que empiece a haber" ya que considera que "en todos los aspectos de la vida, donde no hay mujeres, no nos enriquecemos de una parte importante de la sociedad".

En este sentido, ha asegurado que la historia tiene un punto de reivindicación porque, por un lado, muestra el funcionamiento de la institución y, por otro, defiende que "tiene que ser un tribunal que siga vivo y que se vaya adaptando a los tiempos".

LA PALABRA ES "LA PIEDRA ANGULAR DE TODA SOCIEDAD"

Asimismo, ha destacado que la historia resulta "muy accesible para todo el mundo" y permite comprobar que "por medio de la mediación, tres personas que se sientan a hablar son capaces de solucionar un asunto. Y, si eso no es posible, pues entonces ya se viene aquí a la puerta de la catedral, junto con el resto de síndics, a encontrar una solución a ello".

"Me parece que es algo que funciona desde hace mil años y que yo creo que es la base y la piedra angular de toda sociedad, que lleguemos a un acuerdo por medio de la palabra", ha sostenido Roca.

Por su parte, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha destacado que la implicación que la corporación provincial tiene con el Tribunal de las Aguas "va más allá de lo institucional, se centra en lo cultural y alcanza lo emocional".

En este sentido, ha puesto en relieve la función de este tribunal que "es un referente de solidaridad, imparcialidad y respeto, un ejemplo vivo de justicia participativa y consenso en un mundo al que le cuesta ponerse de acuerdo".

"La acción del Tribunal reivindica la palabra como herramienta de resolución y la cooperación como camino hacia la sostenibilidad", ha señalado Mompó quien ha subrayado el trabajo del dibujante para "introducir al lector en la València del siglo XVII con mapas, vocabulario y referencias culturales e históricas; un relato que está disponible en nuestras dos lenguas cooficiales para que todas y todos podamos sentir la historia como propia".

El presidente del Tribunal de las Aguas, Enrique Aguilar, ha ejercido como maestro de ceremonias, rodeado por sus compañeros y el resto de asistentes y el público que cada jueves acude a la Puerta de los Apóstoles para seguir en directo las sesiones del Tribunal.

"MEDIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA"

"Desde el Tribunal de las Aguas, como institución milenaria y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, estamos comprometidos con la divulgación de nuestras funciones y su importancia para la conservación de la huerta de Valencia, especialmente entre los más jóvenes," ha explicado el presidente de la institución y síndico de la acequia de Rascanya.

En esta línea, ha destacado que Con este nuevo cómic "actualizamos nuestras publicaciones divulgativas, colaborando con Paco Roca, un dibujante de prestigio internacional, para seguir difundiendo la importancia de la mediación para la protección y gestión sostenible del agua".

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2009 y Héroe de la Alimentación por la FAO en 2023, es una de las instituciones jurídicas en funcionamiento más antiguas del mundo.