Paiporta acogerá este domingo una nueva manifestación contra el aforamiento de Mazón

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò', a 29 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), convocan el domingo 28 de junio a las 19.00 horas una manifestación en la plaza de la Iglesia de Sant Jordi de Paiporta, una de las localidades más afectadas por las inundaciones.

El objetivo es reclamar la supresión del aforamiento del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y exigir que se presente ante el juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa que investiga la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024 y la muerte de 230 personas por las riadas.

Esta es la primera vez que la manifestación recorrerá las calles de Paiporta. De nuevo, la movilización quiere "rendir homenaje a las víctimas y personas afectadas, así como recordar que Paiporta fue zona cero de esta catástrofe y donde se dio el mayor número de víctimas mortales", han explicado las organizaciones convocantes en un comunicado.

También se pretende visibilizar y denunciar "el estado de deterioro en el cual continúa el municipio y el resto de pueblos, con proyectos urbanísticos todavía pendientes de ejecución, como por ejemplo los 22 kilómetros de alcantarillado por rehacer, aceras en mal estado, el CEIP l'Horta en barracones, o el Auditorio y la piscina municipal inutilizables". Las organizaciones han lamentado que "esto niega a la ciudadanía su derecho de acceso a servicios públicos esenciales".

Igualmente, la convocatoria denuncia que, "veinte meses después de la dana, Carlos Mazón continúa conservando el acta de diputado y las políticas del Consell siguen poniendo en riesgo la seguridad de la población".

RECORRIDO

La manifestación empezará a las 19 horas de este domingo en la Plaza de la Iglesia de Sant Jordi de Paiporta y, después de un recorrido circular, finalizará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de manifiestos de los diferentes colectivos convocantes. Está prevista la interpretación de la canción "El riu no té culpa' de Alejandro y Maria Laura.

"Mientras los responsables de 232 muertos perpetúan las políticas que agravaron los efectos devastadores de la dana, las personas afectadas todavía conviven con las consecuencias físicas y psicológicas de la catástrofe. Pero ellas, junto con el resto del pueblo valenciano organizado, no se rinden y continúan luchando para que se haga justicia y para garantizar la seguridad de toda la población", han defendido los colectivos.