Paiporta deja atrás el temporal de lluvias sin daños personales ni materiales "de relevancia"

El Ayuntamiento hace un balance "positivo" y destaca que el alcantarillado responde "bien" y el sistema de achique "correctamente"

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, se ha reunido este miércoles para dar por finalizada la situación de preemergencia y hacer balance de los días de alerta roja por lluvias de esta semana que la localidad ha dejado atrás con un balance "positivo", ya que no se han producido daños personales ni materiales "de relevancia".

El Ayuntamiento ha destacado el "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía y ha valorado que la población ha seguido "con responsabilidad" las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según recoge el consistorio en un comunicado.

Además, ha subrayado que los servicios de emergencia, el personal municipal y los cuerpos de seguridad trabajan para incorporar una batería de medidas que refuercen "la capacidad de respuesta ante futuras incidencias, basándose en la experiencia y las reuniones de balance y coordinación mantenidas".

De hecho, desde el consistorio han avanzado que en las próximas semanas se convocarán encuentros ciudadanos de participación y formación, con el objetivo de implicar "a toda la población" en la mejora de la seguridad y la protección colectiva.

Durante la alerta por lluvias se ha activado el Cecopal en fase de preemergencia, con un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los avisos del 112. También de forma preventiva se han movilizado y doblado efectivos de Policía Local, Protección Civil, ESPAI y personal de distintos departamentos municipales como Bienestar Social y Urbanismo para "estar preparados ante cualquier incidencia".

En concreto, la Policía Local ha mantenido "coordinación permanente" con los municipios colindantes y la Mancomunitat de l'Horta Sud y efectivos policiales han atendido "puerta a puerta" a las personas más vulnerables del pueblo, con el objetivo de ofrecerles "toda la información y atención necesaria".

EL ALCANTARILLADO HA RESPONDIDO "BIEN"

Según el Ayuntamiento, el balance tras los días de intensas lluvias en Paiporta ha sido, "en general, positivo". Así, desde el consistorio han indicado que el alcantarillado "ha respondido bien" a una cantidad de agua que se considera "importante", gracias a los trabajos de recuperación, limpieza y mantenimiento llevados a cabo tras la dana en coordinación con la empresa concesionaria de aguas de Paiporta.

También se han supervisado los "puntos críticos" del municipio, como el cauce del barranco del Poyo, pasos subterráneos y zonas de encharcamiento, además de cerrar de forma preventiva la carretera Santa Anna, además de atender las incidencias que han llegado por diferentes medios como la app del Ayuntamiento 'Paiporta Info'.

Durante este episodio no se han registrado daños personales ni materiales "de relevancia", más allá de algunos encharcamientos "puntuales "que fueron solventados "con rapidez". El sistema de bombas de achique ha funcionado "correctamente" y permitido evitar acumulaciones de agua en zonas críticas, mientras que las incidencias menores en la red viaria, como balsas en rotondas y pasos a nivel, quedaron resueltas "en el mismo día".

En el ámbito educativo, los centros no han sufrido daños "destacables", salvo algunas goteras en el colegio L'Horta, en las aulas prefabricadas. Al respecto, el Ayuntamiento ha comunicado la incidencia a la Conselleria de Educación para que, "dentro de sus competencias, dé una solución al problema". A pesar de ello, las clases se han podido retomar "con normalidad".

Y respecto a las instalaciones deportivas, el sistema de retención de agua del campo de fútbol de El Terrer ha respondido "con éxito", aunque se trabaja en el secado del césped para su puesta a punto "lo antes posible".