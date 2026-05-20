Paiporta destinará 1,8 millones en ayudas para la instalación de barreras antiinundaciones

Paiporta - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) destinará 1,8 millones de euros concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a una nueva línea de ayudas para la instalación de barreras antiinundaciones en viviendas, comercios y empresas del municipio, uno de los más afectados por la dana de 2024.

Se trata de ayudas destinadas a financiar actuaciones orientadas a reducir la vulnerabilidad frente a episodios de inundación en el marco del Real Decreto-ley 6/2024, que afecta a municipios situados en zonas con riesgo significativo.

Estas actuaciones incluyen la instalación o adquisición de elementos de protección y evacuación del agua, la ejecución de obras de adaptación y mejora en edificios e infraestructuras, así como la implantación de medidas de planificación y gestión del riesgo como planes municipales, sistemas de alerta o acciones de protección civil.

Además, se contemplan intervenciones como la adquisición de terrenos o edificaciones en zonas afectadas para destinarlos a usos seguros, así como actuaciones en infraestructuras y vías de comunicación para adaptarlas al riesgo de inundación.

Según explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, el consistorio trabaja en la preparación de estas subvenciones después de que el Ministerio hiciera público el nuevo decreto: "Actualmente, hemos comenzado el proceso de elaboración de las bases reguladoras para que los vecinos y vecinas de Paiporta puedan acceder a estas ayudas".

"Son pasos que estamos adelantando, ya que el Miteco también estudia crear unas bases estándar para que los ayuntamientos podamos desarrollar estas convocatorias de manera ágil y homogénea, facilitando así su puesta en marcha", aclara el primer edil en un comunicado.

Esta línea de ayudas ya había sido anunciada en foros y espacios de participación celebrados durante los últimos meses, como la presentación del plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)o las jornadas participativas organizadas en Paiporta, donde se informó de la voluntad de poner en marcha medidas de protección frente a posibles inundaciones.

Desde el Ayuntamiento de Paiporta sitúan "como máxima prioridad ofrecer a los paiportinos y paiportinas todas las líneas de apoyo y subvenciones posibles para mejorar la seguridad y la protección frente a posibles inundaciones". Medidas que la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, relaciona con la puesta en marcha de una oficina de emergencias o la celebración de jornadas y talleres con la ciudadanía, junto a ayudas y subvenciones directas para "mejorar la vida de los vecinos y vecinas".