Paiporta reclama a la Generalitat ser declarada zona de mercado residencial tensionado

Viviendas en Paiporta - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha aprobado una moción para instar a la Generalitat a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y frenar la escalada de los precios del alquiler. Ha salido adelante con los votos a favor de Compromís y PSOE, mientras PP y VOX han votado en contra.

Esta iniciativa pone de manifiesto la grave situación de acceso a la vivienda que sufre Paiporta, en línea con el conjunto del área metropolitana de València. Según los datos expuestos, el coste del alquiler puede superar ampliamente el 30% de los ingresos de muchos hogares, un umbral que la legislación estatal fija como indicador de tensión en el mercado residencial, indica el consistorio.

Además, el texto aprobado destaca el impacto de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó daños importantes en el parque de viviendas y redujo la oferta disponible, incrementando aún más la presión sobre los precios y dificultando el acceso a una vivienda digna.

Según el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, esta moción es un paso necesario para dar respuesta a una realidad que afecta a muchas familias de la localidad: "No podemos mirar hacia otro lado ante el aumento de los alquileres y la creciente dificultad para acceder a una vivienda. Debemos proteger a las familias, y especialmente a los jóvenes y a las personas vulnerables".

La declaración de zona tensionada permitiría aplicar medidas concretas como la contención de precios, la regulación de los grandes tenedores o el desarrollo de planes específicos de vivienda, "herramientas imprescindibles para garantizar el derecho a una vivienda digna", señala la vicealcaldesa, Marian Val.

Con este objetivo, entre los acuerdos aprobados, el Ayuntamiento instará a la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para la declaración de zona tensionada y a aplicar las medidas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda. Además, el consistorio ha mostrado su disposición a colaborar en la elaboración de los informes necesarios aportando datos locales.

La iniciativa contempla instar al Gobierno a adoptar medidas complementarias, como la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento en contextos de tensión del mercado y la limitación de prácticas especulativas en el sector inmobiliario.

Con esta aprobación, Paiporta da un paso más en la defensa del acceso universal a la vivienda como un derecho fundamental y en la búsqueda de soluciones ante una problemática que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras.