Paiporta (Valencia) será el primer municipio de la Comunitat en crear una Oficina de Emergencias

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha aprobado en un pleno extraordinario la creación de una nueva Oficina de Emergencias, lo que le convierte en el "primer" municipio de la Comunitat que contará con este recurso, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Igualmente, se ha aprobado la implementación de diferentes planes operativos elaborados por la Policía Local y las áreas municipales con el objetivo de reforzar la preparación y la capacidad de respuesta del municipio ante posibles situaciones de riesgo, especialmente en caso de episodios meteorológicos adversos.

Las propuestas se han aprobado con los votos a favor del PSOE y Compromís, la abstención del Partido Popular y los votos en contra de VOX en el pleno extraordinario celebrado este lunes.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacado que "la creación de esta oficina supone un paso adelante muy importante para reforzar la seguridad y la preparación de Paiporta ante cualquier situación de emergencia". "Queremos que la ciudadanía sepa que estamos trabajando con rigor y previsión para estar preparados y dar siempre la mejor respuesta", ha dicho.

En este sentido, la vicealcaldessa del municipio, Marian Val, también ha señalado que "esta oficina nos hace más fuertes como pueblo y mejora la seguridad colectiva ante posibles inundaciones, pero también frente a cualquier tipo de situación sobrevenida. Es una muestra de resiliencia. Salimos con más fortaleza después de la catástrofe que sufrimos hace un año".

La nueva oficina permitirá centralizar la coordinación de todos los servicios y departamentos municipales implicados en la gestión de emergencias, bajo la supervisión de la Policía Local. Este espacio actuará como central provisional de emergencias hasta la construcción del nuevo edificio municipal previsto en el plan de infraestructuras.

La estructura inicial de la oficina contará con un mando de la Policía Local como coordinador, un técnico o técnica en ingeniería, personal técnico en emergencias, un informático o informática y un administrativo o administrativa. Además, podrá contar con colaboraciones de otros departamentos y del voluntariado de Protección Civil.

Durante los últimos meses, la Policía Local, en colaboración con el equipo de gobierno y los técnicos municipales, ha trabajado en la elaboración de planes operativos específicos y en la formación de los departamentos más implicados, con el apoyo de entidades especializadas como la Mancomunitat de l'Horta Sud o la Universidad de Creaenfield.

Por su parte, el intendente de la Policía Local, Manuel Ocaña, ha subrayado que "esta oficina es un espacio de coordinación y también un centro de formación interna. Los técnicos municipales podrán adaptar continuamente los planes a cada circunstancia, y con los simulacros iremos detectando y corrigiendo posibles mejoras".