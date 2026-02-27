El Palacio de Justicia de Llíria estará "plenamente operativo" a mediados de marzo

El president Juanfran Pérez Llorac y la conssllera Nuria Martínez. - GVA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Justicia de Llíria (Valencia) estará "plenamente operativo" a mediados del mes marzo tras una inversión por parte de la Generalitat de 19,1 millones de euros.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este viernes las instalaciones y allí ha destacado el plan de infraestructuras judiciales del Consell y su "impulso y compromiso" para conseguir una administración de Justicia "más rápida y eficiente".

El jefe del Consell ha incidido en la apuesta del ejecutivo autonómico por mejorar las infraestructuras de Justicia y, en este sentido, ha explicado que este año terminarán los trabajos de reforma del Tribunal Superior de Justicia, se iniciarán las obras de Ontinyent y se licitarán las obras de Sagunto, además de proseguir las obras en la Ciudad de la Justicia de Alicante.

La Generalitat, desde 2023, ha invertido 131 millones de euros en infraestructuras judiciales, 100 millones de euros más que en la última legislatura, en la que la inversión fue de 32 millones de euros.

Este "refuerzo presupuestario" ha permitido finalizar el Palacio de Justicia de Llíria, así como el de Gandia, al que se han destinado 22,3 millones de euros, y el de Alzira, que ha contado con un presupuesto de 21,1 millones.

Además de infraestructuras, el 'president' ha resaltado la importancia de contar con profesionales y, en este sentido, ha lamentado que falten más jueces en la Comunitat Valenciana, si bien ha destacado la próxima incorporación de 58 nuevas plazas. En este sentido, ha señalado que la Generalitat, en la materia en la que tiene competencias, destina cada año más de 15 millones de euros para dotar de más personal a las sedes judiciales, "una cantidad que aumentó a 18 millones de euros tras la dana".

Llorca ha señalado, respecto al Palacio de Justicia de Llíria, que es una infraestructura "que ha tenido que esperar mucho más allá de lo justo", pero que "estará plenamente operativa a mediados de marzo, ya que el próximo lunes comienza el traslado".

Pérez Llorca ha destacado que esta instalación, en la que la Generalitat ha invertido 19,1 millones de euros, da servicio a 41 municipios de las comarcas del Camp de Túria, Los Serranos y Rincón de Ademuz y a sus más de 186.300 habitantes.

Asimismo, ha señalado que permite acabar con la dispersión de sedes judiciales ya que, hasta la fecha, el partido judicial de Llíria dispone de nueve unidades judiciales ubicadas en tres sedes diferentes. Ahora, los ciudadanos podrán encontrar en un único espacio todos los servicios de la Administración de Justicia.

Por su parte, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha celebrado que "se trata de una magnífica noticia para Llíria y su partido judicial porque con el nuevo Palacio de Justicia se acaba con la dispersión de sedes en distintos puntos del casco urbano y servirá para mejorar las condiciones de los profesionales de la justicia y las personas usuarias de estas instalaciones, además de adaptarse a futuras necesidades".

La nueva sede consta de un edificio de siete plantas y dos sótanos, ubicado en una parcela de 2.068 metros cuadrados, que alberga las 9 unidades judiciales que tiene el partido judicial, si bien se ha diseñado para acoger hasta 14 en el futuro.

El Palacio de Justicia de Llíria dispone de 75 salas para distintos usos, 64 despachos y un aparcamiento en dos sótanos. Está dotado con los sistemas de seguridad y confort térmico más modernos y es completamente accesible y sostenible.

La planta baja y la primera configuran un zócalo en el que se ubican los usos públicos y se deja una pequeña zona trapezoidal para entrada a la sala multiusos del Registro Civil. En el resto de plantas hay espacio para 14 juzgados y la fiscalía.