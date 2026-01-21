El Palau de Cervelló acoge la muestra 'Una vida entre libros: la imprenta valenciana a través de Serrano Morales'

El Palau de Cervelló de València acoge la exposición 'Una vida entre libros: la imprenta valenciana a través de Serrano Morales'. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Cervelló de València acoge la exposición 'Una vida entre libros: la imprenta valenciana a través de Serrano Morales'. Esta es una muestra comisariada por Enrique Fink que propone "un recorrido por los principales hitos de la imprenta valenciana a través de sus protagonistas más destacados y de una cuidada selección de obras procedentes de la Biblioteca Serrano Morales, formada a partir de la donación de este insigne bibliófilo", según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

Entre las piezas expuestas, el público podrá ver en funcionamiento la réplica de la imprenta de Gutenberg, propiedad de la Asociación del Senado del Museo de la Imprenta del Puig y actualmente en depósito en el Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM), así como una prensa Minerva y un chibalete que permitirán conocer de manera directa los procesos tradicionales de impresión.

José Enrique Serrano Morales, nacido en Algeciras en 1851 y valenciano de adopción, fue el autor de un extenso Diccionario de impresores valencianos, "convertido desde la primera edición en obra de referencia imprescindible para el estudio de la historia de la imprenta en la ciudad", ha apuntado el consistorio.

Así, ha resaltad que de trayectoria intelectual reconocida, Serrano Morales "destacó como erudito y bibliófilo y reunió una biblioteca extensa que en 1908 donó al Ayuntamiento de València y pasó a ser la colección fundacional de la biblioteca que lleva su nombre".

La exposición se podrá visitar en el Palau de Cervelló de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas --la última visita será a las 18.45 horas-- y domingos de 10.00 a 14.00 horas --con última visita a las 13.45 horas--.

La exhibición se completa con un ciclo de conferencias y con dos rutas culturales: una por la València de Cervantes y otra por las imprentas de los siglos XIX y XX. El primero de estos recorridos estará guiado por Begoña Valero, el 16 de abril, y el segundo, por Enrique Fink, el 5 de marzo.

Las rutas tendrán lugar de 18.00 a 20.00 horas y empezarán en el Palau de Cervelló. Para inscribirse a estas las actividades, hay que llamar al teléfono del consistorio: 96 352 54 78.

TALLERES DE IMPRESIÓN

Los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y 7 y 21 de marzo habrá talleres de impresión con la réplica de la imprenta de Gutenberg. Los miércoles 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; 4, 11 y 25 de marzo; y 1, 8 y 15 de abril se compondrá tipográficamente y se imprimirá con una Minerva. La asistencia a los talleres es libre y gratuita hasta completar el aforo.

CONFERENCIAS

Este miércoles, 21 de enero, a las 19.00 horas, Fermín de los Reyes Gómez ofrecerá la conferencia 'La imprenta valenciana del siglo XV en Serrano Morales'. El 12 de febrero, a las 19.00 horas, Rosa Gregori Roig, hablará de 'La imprenta valenciana de los siglos XVI y XVII en Serrano Morales'.

Asimismo, el 25 de febrero, a las 19.00 horas, Nicolás Bas Martín, se centrará en 'La imprenta valenciana del siglo XVIII en Serrano Morales'; y el 4 de marzo, a las 19.00 horas, Enrique Fink, hablará de 'La imprenta valenciana del siglo XIX en Serrano Morales'.

A estas propuestas se suma el 11 de marzo, a las 19.00 horas, la de Arantxa Guerola Inza, sobre 'La mujer en la imprenta valenciana de Serrano Morales; y el 15 de abril, a las 19.00 horas, la de Begoña Valero Blázquez sobre 'La imprenta de Cervantes y Timoneda'.

Las conferencias tendrán lugar en el patio cubierto del Palau de Cervelló. La asistencia es libre y gratuita, también hasta completar el aforo, ha señalado también el Ayuntamiento.