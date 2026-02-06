El Palau de la Música recibe a cinco músicos palestinos de la West-Eastern Divan Orchestra

ENSEMBLE NASMÉ- - HISHAM KHOURY

La Sala Rodrigo del Palau de la Música de València recibirá este domingo, a las 19 horas, la visita del Ensemble Nasmé, formado por cinco músicos palestinos de la West-Eastern Divan Orchestra, liderados por el violinista Michael Barenboim.

Enmarcado en el ciclo Cambra al Palau, en este recital actuará el conjunto formado por el contrabajo Fadwa Qamhia, el violinista Hisham Khoury, la viola Katia Abdel Kader, el violonchelo Genwa Khazen y el clarinete Ibrahim Alshaikh, para interpretar obras de Salvador Arnita, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Bottesini y Kareem Roustom.

"Proyectos como el Ensemble Nasmé muestran como la música puede generar puentes culturales y acercarlos a realidades diversas desde el respeto y la excelencia artística", resalta el director del Palau, Vicente Llimerá.

En el programa del concierto se podrá escuchar el 'Andante meditativo, para cuerdas' de Arnita, el 'Quinteto con clarinete en La mayor, k. 581 Quinteto Stadler' de Mozart, el 'Quinteto para cuerdas n.º 1 en Do menor, op. 99 Gran Quinteto' de Bottesini y los 'Cantos y danzas palestinas para cuarteto de cuerda y clarinete' de Kareem Roustom.

La música de cámara ha constituido una parte fundamental de la actividad concertística de Michael Barenboim, no solo desde la fundación de la West-Eastern Divan Ensemble a principios de 2020. El Ensemble Nasmé, integrado por miembros seleccionados de la West-Eastern Divan Orchestra, ha realizado exitosas giras por Asia, Norteamérica y Europa bajo su dirección. Con un nuevo ensemble formado por músicos palestinos, Barenboim también contribuye a dar mayor visibilidad a los artistas palestinos.

Nasmé significa brisa y pone de relieve su creatividad y talento artístico. Forma parte de Make Freedom Ring, un colectivo de músicos clásicos que organiza regularmente conciertos benéficos para Palestina en varias ciudades de Europa. Además, es miembro de la asociación Palestinian and Jewish Academics (PJA) y co-curador de un ciclo de charlas llamado Kilmé Talks, que da voz a artistas y académicos palestinos.

Michael Barenboim está convencido de que en el cosmos musical los retos se encuentran en todas partes, y que superarlos abre nuevas perspectivas tanto sobre piezas desconocidas como sobre obras ya consagradas. Por esta razón, está intensamente comprometido con la música contemporánea: la interpretación de obras de los siglos XX y XXI desempeña un papel central en su trabajo, tanto como solista con orquesta (Widmann, Dutilleux, Ligeti) como en la música de cámara. Ya ha estrenado numerosas composiciones nuevas, incluidas obras de Jörg Widmann, Kareem Roustom, Matthias Pintscher, entre otros.