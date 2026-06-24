El Palau de la Música de València acoge un homenaje al compositor rumano George Enescu con la Ópera Nacional de Bucarest

Concierto en Salzburg. La Ópera Nacional de Bucarest ofrece el 25 de junio, en el Palau de la Música de València, una actuación homenaje al compositor rumano George Enescu. - REMITIDA CONSULADO GENERAL DE RUMANÍA EN VALENCIA

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acoge este jueves, 25 de junio, un homenaje al compositor rumano George Enescu de la mano de la Ópera Nacional de Bucarest. Se trata de un concierto-conferencia impulsado por el Consulado General de Rumanía en Valencia que se desarrollará bajo el título 'Enescu 70 - al alcance de todos'. El evento tendrá lugar a las 18.00 horas en la Sala Rodrigo del auditorio valenciano.

Esta cita dedicada a la figura y la obra de este músico, "una de las personalidades más destacadas de la música europea del siglo XX", se enmarca en la celebración de los 145 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España, según ha informado el Consulado General.

Asimismo, ha detallado que el concierto-conferencia "combinará interpretaciones musicales y comentarios explicativos del legado artístico de Enescu, con el objetivo de acercar su obra al público y poner en valor la aportación del compositor rumano a la cultura universal".

En este acto intervendrán la soprano Bianca Margean, el barítono Stefan Ignat y el tenor Liviu Indricau junto a Luminita Berariu y Evelin Roman al piano, como recoge el cartel anunciador de esta convocatoria y la programación del Palau de la Música.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo. Las invitaciones podrán obtenerse a través de la página web del Palau de la Música y en sus taquillas este mismo jueves a partir de las 10.00 horas, han precisado el Consulado General de Rumanía en Valencia y el auditorio valenciano.