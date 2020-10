El Palau de la Música de València aprueba un presupuesto para 2021 de 12,9 millones "ajustado a la situación actual"

El PP critica que el auditorio sufre "un recorte de dos millones en dos años" y Cs recrimina "la nefasta gestión" del espacio

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo del Palau de la Música y Congresos de València ha aprobado sus cuentas para el 2021, con un presupuesto inicial que suma un total de 12.940.670 euros. Se trata de unas cuentas "realistas y muy ajustadas a la situación actual", según ha recalcado la presidenta del Palau y concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello.

La edil explica, en un comunicado, que "se está aplicando una reducción media de un 5% de las cuentas en los diferentes organismos autónomos municipales, esto no ha afectado el Palau de la Música, donde la transferencia corriente por parte del Ayuntamiento se mantendrá prácticamente idéntica al año anterior".

Concretamente, se reducirá un 1,78%, lo que "demuestra el compromiso que tiene el Ayuntamiento de València con el Palau de la Música y vuelve a evidenciar que el discurso de la oposición no se corresponde en los hechos, la oposición confunde la realidad con sus deseos", ha criticado Tello en el marco del debate de los Presupuestos. Las cuentas se han aprobado con los votos a favor de Compromís y PSOE y en contra del PP, Ciudadanos y Vox.

Tello ha defendido que "son unos buenos presupuestos" y, de hecho, ha dicho que "gracias a ellos se podrán incluir algunas de las peticiones más importantes del organismo para el ejercicio próximo, como son los derechos de fijación y de grabación los músicos, o los sueldos de los nuevos cargos como la jefe de Recursos Humanos, el gerente/subdirector y un técnico".

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha justificado su voto en contra porque el auditorio municipal "sufre un nuevo recorte del gobierno de Ribó y PSOE en 714.000 euros menos para 2021, que se suma al recorte de 2020 en más de 1,1 millones de euros, lo que supone un recorte en menos de dos años de más de cerca de los dos millones", recalca la representante 'popular' Julia Climent.

La concejala considera que "estos recortes afectarán de lleno a la programación que es donde se han producido" las bajadas más importantes. "Es una merma de la oferta cultural del que debe ser el buque insignia de la cultura de la ciudad. Además, un año más el Palau vuelve a perder patrocinios y también ingresos de taquilla que se pasa de 400.000 euros a 200.000 euros", ha lamentado.

Añade que el presupuesto para 2020 era de 13.655.106 millones de euros, 1,1 millones menos que en 2019, una reducción que ya fue valorada por el PP como "un insulto a la cultura de la ciudad de Valencia porque sobre todo se reducen las partidas destinadas a la contratación de la oferta musical y de actuaciones".

También se reduce en 2021 la aportación municipal al Palau de la Música pasando de 12.690.000 millones de 2020 a los 12.470.000 euros en 2021.

Julia Climent ha señalado que "estos recortes se unen a la pésima gestión del gobierno de Ribó y PSOE que como muy pronto podrá reabrir el Palau de la Música en el año 2023, y lleva más de un año cerrado sin que se comiencen las obras pues no está listo ni el proyecto".

"Así, el principal contenedor cultural de la ciudad, que estará cerrado casi cuatro años, ya está sufriendo una importante pérdida de prestigio", ha censurado.

También ha rechazado las cuentas Ciudadanos, cuya concejala Amparo Picó ha declarado: "No vamos a ser cómplices de la nefasta gestión de la actual presidenta y su equipo de gestión, además de no figurar en las cuentas las ayudas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno".

"El presupuesto del Palau de 2021 es de 12,9 millones de euros, un 5,23% menos con respecto al de 2020, hay 714.000 euros menos que este año cuyo presupuesto inicial fue de 13,6 millones de euros, según las distintas partidas de gastos e ingresos. La aportación del ayuntamiento es de 12,4 millones, bajando en 225.900 euros, o sea un 1,78 millones menos", ha explicado Picó.

"Ahora bien, --prosigue-- no ha figurado, como sí se han incluido en otros presupuestos de organismos autónomos, transferencias de otras administraciones, ni de la Generalitat ni del Gobierno Central, pero si figura la partida".

La edil de la formación 'naranja' ha manifestado que "la ausencia de apoyo económico de la Generalitat y del Estado no nos sorprende, pero de verdad pensábamos que en la situación de necesidad en la que se encuentra el Palau, habría algo más de sensibilidad desde otras instituciones donde también gobiernan Compromis y PSOE".

Por último, la consejera del Palau ha recriminado que "solo se haya contemplado un euro en el presupuesto para el mantenimiento del edificio". "Sabemos que el mantenimiento está convenido que lo realice Servicios Centrales del Ayuntamiento y que por eso no hay presupuesto asignado, pero la realidad es que el mantenimiento del edificio en 2020 no ha mejorado, respecto a años anteriores, y teniendo el edificio cultural más emblemático de la ciudad cerrado porque sea ha caído a pedazos, no es la solución", ha rematado.