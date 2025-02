El Palau visibiliza la creación femenina con el festival "plural" Compositoras a Escena

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acogerá, los próximos días 7, 8 y 9 de marzo, el festival Compositoras a Escena 2025, una cita que visbiliza la creación de las mujeres a través de un programa "plural" lleno de música, conferencias, danza, títeres y recreación histórica.

El director del Palau, Vicente Llimerá, la subdirectora de Música, Nieves Pascual y la presidenta de Mujeres en la Música, Pilar Rius, han presentado hoy jueves este encuentro, que ha organizado el auditorio valenciano en colaboración con la asociación de Mujeres en la Música en el marco de los actos con motivo del 8M.

Durante las tres jornadas programadas se sucederán actividades musicales para todos los públicos de diferente carácter. Llimerá ha invitado a toda la ciudadanía "a acudir a estos conciertos, algunos de ellos gratuitos, para disfrutar de la mejor música interpretada por mujeres".

Por su parte, Nieves Pascual ha subrayado que "parece mentira que en 2025 estemos hablando de mujeres en la música, cuando la presencia femenina se ha normalizado desde hace mucho tiempo y en tantos ámbitos". "Pero este día de la mujer, este 8 de marzo es una ocasión bonita para destacar la desatención que históricamente se le ha prestado a la creación femenina y ponerla un poco más sobre la mesa".

"A día de hoy --ha continuado la subdirectora de Música-- la presencia femenina está totalmente incorporada en nuestra programación a través de la figura de compositoras y, sobre todo, de intérpretes que nos visitan día a día y también de nuestra orquesta. Afortunadamente estamos lejos de otros porcentajes de otras épocas; pero en este día es bonito recordar cómo ha sido esta evolución y cómo las mujeres han estado siempre en el mundo de las artes".

Finalmente, la presidenta de Mujeres en la Música, Pilar Rius, ha agradecido al Palau "por dejarnos esta casa para hacerla por unos días el foco de la igualdad; y también por involucrar a la Orquesta y a la Banda".

Rius ha asegurado que se ha preparado "un festival muy plural, en los que la mujer está presente de una u otra manera, porque no es solamente la música, es también la danza, danza antigua, porque hay estrenos de mujeres contemporáneas, porque tiene también ese toque educativo, y realmente todos esos ámbitos son importantes a la hora de ofrecer lo que está sucediendo con el talento de las mujeres que es mucho y muy diverso". "Esperamos que esto sea el principio de fructíferas colaboraciones", ha confiado.

La programación arrancará el viernes 7 con el concierto de abono con motivo del 8M, que protagonizará la Orquesta de València dirigida por la coreana Shiyeon Sung, a las 19.30 en la Sala Iturbi, y que contará una charla previa a cargo de Virginia Sánchez, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA

El programa comenzará con la obra 'Poema Skazka' (Poema cuento de hadas) de Sofia Gubaidulina, y continuará con el 'Concierto en blanco y negro' para piano y orquesta de cuerdas de Claudia Montero, que interpretará la pianista croata Martina Filjak. La suite de 'El pájaro de Fuego' de Igor Stravinsky completa el programa.

El sábado, 8 de marzo, a las 11.30 horas habrá una apertura de puertas con danza histórica, protagonizada por Armonía Danza y el espectáculo 'Leonora' en el Vestíbulo de Los Naranjos.

Posteriormente, a las 12.30 horas en la Sala Rodrigo, está programado el concierto 'La Pequeña Juglaresa', un espectáculo que conjuga el teatro, la narración, las marionetas y la música en directo, con instrumentos históricos ambientado en la Edad Media. Está englobado en el proyecto educativo *Palau Kids*, y contará con el dúo de intérpretes multiinstrumentistas formado por el vihuelista, zanfona, guitarra y viola Emilio Villalba, y Sara Marina en la percusión, clavicémbalo y organetto.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, el Ensemble d'Arts interpretará en la Sala Rodrigo el proyecto 'Grab them by the p***y', formado por partituras de Helga Arias, Kaija Saariaho, Brigitta Muntendorf; y el estreno absoluto 'Joc d'Amants' de Isabel Latorre. Y a las 18.00 horas, en la misma sala, la soprano Mariví Blasco y Fran López a la tiorba y guitarra barroca, interpretarán el programa 'La Cecchina y las princesas Médici'.

En todas las actividades de este día se contará con la presencia de la actriz María José Peris, que ejercerá de maestra de ceremonias y será la encargada de introducir al público asistente en cada uno de los espectáculos.

Por último, el domingo 9 de marzo, a las 12.00 horas en la Sala Iturbi, la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección de Isabel Rubio, interpretará el programa 'En clave femenina' con las obras 'De la Terra' de Mª José Belenguer, 'Shine' de Julie Giraux, 'Poème du Feu' de Ida Gotkovski, 'The Open Window' de Raquel Sánchez y 'Extreme Beethoven' de Johan de Meij.