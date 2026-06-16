El Palmar llora la muerte del presidente de la falla Plaça La Sequiota en el accidente de tráfico de Moixent - FALLA PLAÇA LA SEQUIOTA

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La falla Plaça La Sequiota del Palmar ha lamentado el fallecimiento de su presidente, Alfonso Huertas, a sus 69 años en el accidente de tráfico ocurrido este lunes en la localidad valenciana de Moixent. Huertas ha estado al frente de la comisión fallera durante 14 años y en 2017 también fue presidente de la Agrupación Poblats al Sud.

"Hoy, desde nuestra comisión, queremos expresar nuestro más profundo pesar por la triste noticia de la pérdida de nuestro presidente. Alfonso ha sido mucho más que un presidente para todos nosotros. Ha sido un amigo, una persona excepcional, generosa y siempre dispuesta a ayudar, alguien que se ha ganado el aprecio y el respecto de todos los que hemos tenido la suerte de compartir camino con él", expresa el colectivo festero en un mensaje en redes sociales.

Agrega que su partida les ha dejado "profundamente impactados y con un gran vacío en nuestros corazones". "Pero también nos deja el compromiso de estimar tanto esta comisión como él lo hacía", añade.

"Siempre lo llevaremos dentro del corazón y lo recordaremos con afecto, gratitud y admiración. Su presencia continuará viva entre nosotros, en cada acto, en cada reunión y en cada momento compartido", promete la comisión fallera, que transmite "un fuerte abrazo a toda la familia y a sus seres más estimados".

"BONDAD INFINITA Y PENDIENTE SIEMPRE DE LOS OTROS"

Por su parte, el sector Poblats al Sud ha expresado también su más sentido pésame a la familia, amigos y a la falla Plaça La Sequiota del Palmar por la pérdida de Alfonso Huertas, "un hombre de bondad infinita, pendiente siempre de los otros, apacible y alegre".

"La impronta que dejas en todos nosotros es imborrable. Gracias infinitas por tu dedicación en el mundo de las fallas y por todo el que nos enseñaste. Siempre te recordaremos", señala.

El accidente de tráfico ocurrió este lunes por la tarde en la carretera A-35 a su paso por la localidad valenciana de Moixent. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 15 horas entró el aviso de este siniestro de furgoneta y se movilizó una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.