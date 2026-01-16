El Palmeral de Alicante cierra por las mañanas del 19 al 23 de enero por mantenimiento

Parque El Palmeral de la ciudad de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parque El Palmeral de la ciudad de Alicante cerrará en horario matinal, desde las 09.00 hasta las 15.00 horas, a partir del lunes 19 de enero y hasta el viernes 23, porque se van a realizar tareas de mantenimiento de palmeras, la gran mayoría datileras.

Este espacio natural cuenta con más de 7.000 de estos árboles de la familia de las ericáceas. Sí abrirá sus puertas por la tarde, a partir de las 15.00 y hasta el cierre diario, fijado a las 23.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De acuerdo con el consistorio, estas tareas "periódicas y rutinarias" de poda y supervisión, que se suman a las de ajuste de los mecanismos de riego, suponen, al mismo tiempo, "el tránsito de camiones-cesta para facilitar la tarea de los operarios a gran altura y de camiones en los que depositar las ramas desprendidas".

"Esta doble circunstancia dificulta el tránsito de peatones por este espacio natural, por lo que desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha decidido el cierre matinal de El Palmeral", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Alicante recuerda que El Palmeral reabrió definitivamente sus puertas en abril de 2024 después de que concluyera la segunda fase de su reforma integral con un presupuesto de 1,3 millones para su "puesta al día" e incorporar "nuevos alicientes en su vertiente más familiar". Entre ellos, nuevas áreas de juegos infantiles y de calistenia, una pista de 'pumptrack' o la adecuación del embarcadero.

También ha recordado que el consistorio adjudicó en octubre de 2023 la segunda fase de estas obras a la mercantil Imesapi SA por 981.989 euros. Entre los objetivos planteados con la inclusión de estas seis "grandes" áreas de juegos infantiles y de calistenia, está "dotar al parque de una mayor proyección familiar y saludable".

Esta actuación, junto con la desarrollada en la primera fase, con otros 362.153 euros, "alcanza una inversión en conjunto que supera los 1,3 millones" y "permite la puesta al día de una instalación medioambiental de referencia en la ciudad".

MÁS DE 7.000 PALMERAS

Inaugurado en 1997, El Palmeral de Alicante es frecuentado por familias y numerosos turistas que disfrutan de este "entorno privilegiado" con más de 7.000 ejemplares de palmeras entre lagos y espacios recreativos con vistas al mar.

"La reforma integral de las instalaciones ha permitido además la mejora de las instalaciones del recinto actuando sobre los viarios, los lagos, el mobiliario, los servicios, los accesos, el vallado perimetral, aceras, la incorporación de nueva cartelería y plantaciones de palmeras, arbolado, plantas y arbustos, siguiendo el proyecto elaborado por los técnicos municipales de Brota Alicante", ha concluido el Ayuntamiento.