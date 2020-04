Pamesa no realizará ningún ERE ni ERTE si continúa la actividad y mantendrá las inversiones en 2020

Ha reiniciado la actividad industrial aplicando las medidas sanitarias para garantizar la salud de los empleados

CASTELLÓ, 16 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Pamesa no realizará ningún ERE ni ERTE a sus trabajadores si no existe un nuevo paro de la actividad obligatorio, según ha señalado este jueves su presidente, Fernando Roig, el cual también ha indicado que en 2020 se mantendrán las inversiones previstas.

"Es un objetivo prioritario y un orgullo mantener todos los empleos de las personas que trabajan en el grupo Pamesa", ha subrayado Roig, quien ha explicado que en la actualidad el Grupo está conformado por 2.186 empleados, de los que 1.827 tienen contrato fijo y 359 cuentan con un contrato temporal, que pasará a ser fijos cuando cumplan un año de antigüedad.

Roig, que ha manifestado que los salarios del grupo están a todos los niveles "por encima del sector", ha aseguradon que se está trabajado para ser una empresa competitiva que atienda a las necesidades de los clientes. El Grupo Pamesa actualmente vende el 70 por ciento de la producción cerámica en el extranjero y durante 2019 exportó a 160 países.

Así mismo, ha manifestado que están trabajando para que 2020 sea, dentro de lo posible, un buen año, "pero si no es bueno debido a las circunstancias, seguro que 2021 será un gran año", ha dicho. Al respecto, Roig ha resaltado que hasta marzo ha sido un año "extraordinario" para el Grupo Pamesa, con un crecimiento en las ventas y mayores beneficios que en los primeros meses de 2019, y ha añadido que, tras el parón, hay que "trabajar mucho y vender mucho" para recuperarse.

Por otra parte, ha subrayado que el Grupo Pamesa está trabajando al 100 por cien y que ha experimentado un descenso de pedidos. No obstante, ha dicho que el problema de liquidez lo tiene solucionado y, si no, lo solucionán; y ha añadido que él no hubiese parado la actividad en ningún momento, "pero fue una obligación".

Preguntado por el acuerdo mediante el cual el Grupo Pamesa compró el 50 por ciento del capital social de las compañías Argenta Cerámica y Cifre Cerámica, Roig ha explicado que están pendientes de que Comisión Nacional del Mercado de Valores autorice la operación.

DOS CENTRO DE ACOPIO

Respecto a las inversiones, el Grupo Pamesa tiene prevista la construcción de dos grandes centros de acopio de materias primas en Onda y Castelló, a los que destinará 70 millones de euros.

Respecto a la aportación del Grupo Pamesa a la sociedad, el presidente ha destacado que colaboran con 37 entidades de apoyo a discapacitados, así como con diferentes entidades deportivas; mientras que han realizado inversiones para mejorar el medio ambiente.

En esta línea, Roig ha destacado el programa de residuos cero, que supone el reciclaje del 100 de aguas residuales propias y parte del resto del sector cerámico, lo que significa la recuperación de 4 millones de litros diarios que se reciclan y se incorporan al producto a través de los atomizadores. Así mismo, ha apuntado que reciclan todos los residuos sólidos, unas 300 toneladas diarias, lo que supone que entre 8 y 10 por ciento el producto final que comercializan está hecho a base de producto reciclado.

También ha incidido en el "esfuerzo" de Grupo Pamesa con la recuperación del calor de todos los hornos para dirigirlo a atomizadores y secaderos, "lo que supone menor consumo de gas y menos emisiones de CO2", y ha recordado la inversión que han realizado en placas solares en la modalidad de autoconsumo, "lo que supone la mayor planta de autoconsumo de Europa, que producirá un ahorro de 9.800 toneladas de CO2".

TEST A LOS EMPLEADOS

En cuanto al coronavirus, Roig ha indicado que el Grupo Pamesa considera que la mejor forma de apoyar a la sociedad en este momento es reiniciando la actividad económica, por eso decidieron retomar la actividad industrial desde el 10 de abril "aplicando todas las medidas sanitarias disponibles para garantizar la salud de las personas".

Así, el grupo empresarial ha realizado un total de 2.220 pruebas de diagnóstico COVID-19 entre su personal, y con el 33 por ciento de los resultados de los test, se ha confirmado el contagio del 1,3 por ciento de los empleados, "los cuales no están graves y están en aislamiento domiciliario, a los que se les hará un seguimiento para que el retorno laboral sea de la forma más segura posible", según ha apuntado el doctor Adolfo Muñoz.

Roig ha anunciado que el Grupo Pamesa va a poner en marcha un programa para ayudar a las personas más necesitadas de las cuatro poblaciones donde el grupo tiene sus centros productivos -Almassora, Castelló, Onda y Vila-real- mientras la situación lo requiera; y harán una donación de 10.000 para pruebas de diagnóstico PCR a las autoridades sanitarias de la Comunitat Valenciana.