Una pancarta de homenaje al héroe del Mundial: "Que grande es ser de Foios. ¡Gracias, Ferran!"

El Ayuntamiento de Foios (Valencia) luce la pancarta "Que grande es ser de Foios. ¡Gracias, Ferran!" - AYUNTAMIENTO DE FOIOS

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Foios (Valencia) ha desplegado la lona 'Que grande es ser de Foios. ¡Gracias, Ferran!' en la fachada de la Casa Consistorial, en honor al futbolista "más internacional del momento, Ferran Torres, vecino de la localidad".

Esta pancarta, explica la corporación municipal en un comunicado, es un pequeño homenaje a Ferran, antes de la visita que está prevista próximamente.

"Simboliza el orgullo de todo un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial", tal como ha manifestado la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Emma García.