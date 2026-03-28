Papi Robles celebra el regreso de Oltra: "Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha celebrado, tras el regreso a la primera línea política de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, porque es "la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía de València. "Estamos muy contentas de saber que Mónica ha tomado la decisión de volver a la primera línea de la política de la mano de Compromís", ha subrayado Robles.

De esta manera se ha expresado Robles, después de que Mónica Oltra haya anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha aseverado.

Así lo ha avanzado Oltra, este mismo sábado, en València, durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece y en la que se ha mostrado visiblemente emocionada al aceptar la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales.

En un comunicado, Robles ha añadido: "Desde el grupo municipal de Compromís València, hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos siempre para hacer que València sea una ciudad más justa, más sostenible, más diversa y en la que todo el mundo pueda vivir de una manera libre. Así lo hemos trabajado estos años, así lo trabajamos en el presente y así lo trabajaremos en el futuro, con Mónica Oltra de nuestra mano. Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la alcaldía en 2027 y lo haremos realidad con ella".