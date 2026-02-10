Archivo - El Paranimf de la UJI acoge la representación de 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' - UJI - Archivo

CASTELLÓ 10 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá el próximo 13 de febrero la representación de 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', una propuesta escénica de la compañía Tanttaka Teatroa, dirigida por Mireia Gabilondo. La obra plantea una comedia de enredos y mentiras que aborda cuestiones tan complejas como la salud mental, la soledad, la discapacidad, las relaciones humanas o el impacto de la tecnología en la vida emocional.

La trama gira en torno a tres actores que dan vida a cuatro personajes marcados por sus circunstancias personales. Lucía, que sufre un trastorno de identidad disociativo derivado de una profunda depresión, encuentra refugio en Yoldi, su otro 'yo', una joven con discapacidad intelectual.

Yoldi cuida las plantas de José Manuel, un prestigioso psicoterapeuta que, debido a una parálisis cerebral, vive en situación de dependencia y mantiene una intensa relación emocional con Alexa, una inteligencia artificial. Por su parte, Martina, psiquiatra y madre de Lucía, lucha contra su propio desgaste emocional mientras intenta ayudar a su hija.

Por supuesto, ninguno de los tres (o cuatro) sabe nada de lo que le sucede al resto, ni de sus desilusiones, ni de sus secretos, pero hay algo irrefutable: que lo mejor que les ha pasado en esta vida ha sido conocerse y que sus caminos se cruzaran.

El montaje cuenta además con la participación del actor Telmo Irureta, ganador del Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2023 por su interpretación en 'La consagración de la primavera'.

Según su directora, Mireia Gabilondo, la obra reflexiona sobre las diferentes soledades, las máscaras que se utilizan para sobrevivir, las enfermedades mentales, el desamor o la valentía de vivir en un cuerpo que no se mueve, pero con una mente que no para. Todo ello, "desde una comedia muy trágica por momentos, tan trágica que no queda más remedio que reírse", ha añadido.