Una pareja valenciana, retenida en Singapur tras protestar contra el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim

Instituciones destacan que están siendo asistidos por la Embajada española y el club desea que "este hecho tenga el mejor desenlace"

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos ciudadanos valencianos se encuentran retenidos en Singapur tras haber protagonizado una protesta contra el empresario de ese país asiático y máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim.

Según ha informado el periodista de Tribuna Deportiva Héctor Gómez, un aficionado valencianista se encuentra retenido en Singapur junto a su mujer desde el pasado viernes. Les retiraron los pasaportes, según aseguran, tras hacerse una foto con una pancarta con el lema 'Lim go home' y colocar una pegatina en la puerta de un edificio propiedad del magnate que dice 'Lim out'.

Sobre este asunto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la pareja está recibiendo "todo el apoyo consular" por parte de la Embajada de España y "están bien". "Estamos trabajando para que se resuelva cuanto antes", ha remarcado.

Así se ha manifestado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un acto en Alicante con motivo de la celebración del 9 d'Octubre.

"TODO EL APOYO QUE NECESITEN"

La representante de la administración central ha detallado que se está en contacto tanto con los miembros de la Embajada, así como con los familiares y la pareja, "para que durante este tiempo tengan todo el apoyo que necesiten". En este punto, ha subrayado que "desde el primer momento" han tenido ese respaldo.

"A partir de este momento, tal y como me ha transmitido la familia, están centrados en solucionar su situación procesal, en la que nosotros les vamos a prestar el apoyo en todo momento. Así me lo ha pedido la familia y así es como vamos a proceder", ha concluido Bernabé.

También se ha referido a este asunto la alcaldesa de València, María José Catalá, a preguntas de los medios tras el traslado de la Reial Senyera desde el Museo Histórico Municipal hasta el Salón de Cristal del consistorio.

La primera edil ha comentado que esta misma mañana ha hablado con Mercedes Alonso, la embajadora en Singapur, para interesarse por estas dos personas. La diplomática le ha confirmado que se les ha retirado los pasaporte por una investigación policial que está en curso y que ni siquiera en este momento se ha tipificado.

"No hay exactamente un delito porque no hay una acusación formalizada, sino una investigación policial. Por tanto, pueden salir del hotel, están haciendo vida normal relativamente dentro de Singapur, lo que no pueden es salir del país", ha precisado la alcaldesa.

Catalá ha enviado un "mensaje de tranquilidad", ya que estos valencianos están teniendo el asesoramiento y la asistencia de la Embajada del Gobierno de España.

Y ha agregado: "Evidentemente, vamos a seguir hablando; yo confío en las gestiones del Gobierno de España en este caso del Ministerio de Exteriores para hacer una labor diplomática oportuna en esta causa".

La alcaldesa ha resaltado el interés del Ayuntamiento de València por la situación de la pareja y, por ello, se han dirigido también al Ministerio para que "haga esa labor diplomática, que es oportuna en estos casos".

"Estamos en comunicación, la Embajada y el cónsul están permanentemente con ellos y yo como alcaldesa me he interesado por esa situación y confío en las gestiones del Ministerio de Exteriores", ha finalizado.

Por su parte, el Valencia CF ha hecho este martes un comunicado e en el que expresa su "deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace".

"El Valencia CF y la Oficina de LaLiga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo aquello que pudiera ser necesario con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible", agrega el club valencianista.