Del 'parkineo' a la realidad aumentada: Bombas Gens recrea la "energía y magnetismo" de La Ruta

La primera producción propia del centro de artes propone una experiencia sensorial y envolvente "sin precedentes"

La "energía y magnetismo" del universo de La Ruta aterriza en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals con una muestra que invita a vivir y redescubrir este fenómeno "como nunca antes" gracias al uso de tecnologías de última generación como contenidos 3D, realidad virtual y láser mapping, que trasladan al visitante a una época que marcó a varias generaciones y situó a València en el mapa europeo de la modernidad cultural.

La presentación del proyecto, que estará hasta febrero en el centro cultural, ha contado con la presencia del director del centro de artes, Artur Duart; el director artístico, Jordi Sellas, y la directora de operaciones, Mónica Pérez.

'La Ruta. Modernidad. Cultura. Descontrol' se presenta como un cóctel de sensaciones donde el espectador irá descubriendo las diferentes caras que componen este fenómeno "poliédrico" que tuvo un gran impacto en ámbitos como la música, el diseño gráfico o la moda.

La exposición busca profundizar en el contexto y los condicionamientos históricos, políticos y sociales que propiciaron el nacimiento de La Ruta en València, revisar los factores que condujeron a su decadencia y disolución y poner en valor su legado e influencia en generaciones posteriores.

Así, la muestra combina rigor histórico y documental con un enfoque lúdico y festivo en un recorrido de diez salas en las que el visitante puede bailar, descubrir objetos, cartelería y merchandising original de la época, subirse a un coche de los 80-90 para vivir "la festa" o escuchar y explorar una lista de 100 temas musicales de La Ruta.

Tal y como ha indicado Mónica Pérez en declaraciones a Europa Press, la muestra también hace hincapié en la "búsqueda del hedonismo" y de la "felicidad" de una generación de jóvenes que "después de años de represión, de dictadura" tienen "esa necesidad de poder expresarse libremente, de empezar a vivir".

"UN MOMENTO MUY MÁGICO Y DIFÍCIL AL MISMO TIEMPO"

"Era un momento muy mágico y difícil al mismo tiempo, porque la sociedad estaba en un cambio brutal", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "la gente necesitaba ese hedonismo porque también tenía una situación muy compleja".

En este sentido, Pérez ha señalado que, cuando se hace referencia a 'La Ruta', por desgracia, "se ha quedado en esa imagen que la vincula a las drogas cuando, en realidad, en los años 80, cuando arranca la parte cultural de la investigación" se puede comprobar que "el ansia artística era muy importante".

"Las discotecas eran los primeros entornos de oportunidad para grandes artistas, para artistas que se estaban probando. Por ejemplo, artistas gráficos, de la ilustración. O Nacho Moscardó haciendo interiorismos maravillosos en espacios de ocio. O todos los artistas, cantantes, teatreros, que empezaron sus primeros grupos", ha explicado.

Sobre este fenómeno que echó raíces en la sociedad valenciana de los 80, la directora de operaciones de la muestra ha señalado que València "ha puesto muy poco en valor lo propio". "La ruta generó algo increíble, era la máxima expresión de la movida valenciana. Y se hicieron cosas que no han pasado en ningún otro sitio".

"Artistas internacionales venían y flipaban absolutamente con lo que estaba pasando aquí, y en València lo hemos dado por sentado", ha sostenido.

Por su parte, el director de Bombas Gens y comisario de la muestra ha apuntado, en declaraciones a los medios, que La Ruta fue un periodo histórico "más mediático de lo que fue la Movida Valenciana" por lo que era necesario "ponerlo en valor porque fue un periodo muy rico culturalmente, artísticamente y creativamente".

"MUSEOGRAFÍA RADICALMENTE MÁS CONTEMPORÁNEA Y MÁS ACCESIBLE"

"Hemos utilizado toda la tecnología disponible para hacer una museografía radicalmente más contemporánea y más accesible a toda la mayoría de públicos", ha destacado.

De este modo, la exposición propone un recorrido circular a lo largo de diez salas que da comienzo haciendo un repaso por el contexto histórico, social, político y cultural de los años setenta y ochenta para después presentar una colección de objetos emblemáticos de la época, cedidos por L'ETNO y por la colección privada de Juan Carboneres, ilustra el entorno cotidiano en el que germinó La Ruta.

Al atravesar la cortina de entrada de la sala inmersiva, el visitante se adentra en el corazón de La Ruta: las pistas de baile. El contenido de la sala inmersiva, que ha sido conceptualizado y desarrollado por los estudios creativos valencianos Radiante Light Art Studio y Vitamin Studio, busca recrear la energía y magnetismo de las principales pistas de las discotecas de La Ruta, combinando escaneo digital y tecnología 3D con un diseño lumínico preciso.

A continuación, tras pasar por la sala inmersiva, el visitante se encontrará con una instalación en forma de laberinto donde se muestra el ecosistema creativo que acompañó a este fenómeno más allá de la música: diseño gráfico, arquitectura e interiorismo, moda, performances o teatro subversivo.

Junto a este espacio se encuentra la sala de cine de Bombas Gens que cuenta con un documental dirigido por Marta Moreira con producción de Penadés Creative que sintetiza en 15 minutos la evolución del fenómeno, apoyado en imágenes históricas y generadas por Rial Studio GEN AI Creative Studio y con entrevistas a Joan Manuel Oleaque (En éxtasis. El bakalao como contracultura en España), Eugenio Viñas (Valencia Destroy, Podium Podcast) y Luis Costa (¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995).

Igualmente, también hay espacio para la dimensión gráfica del movimiento que se muestra a través de algunos de los trabajos de los impresores y artistas Armando Silvestre y Elisa Ayala, así como otros diseños de destacados creativos valencianos, que en su día sirvieron de reclamo de las salas y que hoy en día forman parte de la colección del IVAM.

REVIVIR EL CIERRE DE SESIÓN DE CARLOS SIMÓ EN BARRACA

El siguiente espacio aborda el lado más hedonista del fenómeno desde una perspectiva de información y prevención. Una instalación artística entre un mar de globos reproduce mediante representaciones digitales las sustancias consumidas en la época, invitando a reflexionar sobre los efectos del auge de los estimulantes y la falta de información sobre sus riesgos, recordando al mismo tiempo las primeras campañas preventivas.

A continuación se aborda la tensión y la ruptura que llevaron al final de La Ruta en los años noventa, con una instalación de la Universitat Politècnica de València que ofrece una metáfora visual del declive del movimiento, marcada por la acumulación, la represión institucional y el cambio en los hábitos de ocio juvenil.

El recorrido culmina con una experiencia de realidad virtual en la que el público, sentado en vehículos de la época y provisto de gafas VR, revive el legendario cierre de sesión de Carlos Simó en Barraca con My Way de Nina Simone. Una despedida cargada de emoción generacional, que simboliza el deseo de vivir "a su manera" de toda una juventud.

La producción ha contado con un equipo multidisciplinar y de fuerte raíz valenciana, así como con la colaboración de grandes nombres de la época, desde djs a diseñadores, desde creativos a responsables de clubes nocturnos, además de personas e instituciones que han revisitado esta época de la historia valenciana en exposiciones, publicaciones y piezas audiovisuales.