El paro baja en 1.102 personas en febrero en la Comunitat

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 12 de febrero de 2021. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la Comunitat Valencian - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.102 personas en febrero en la Comunitat en relación al mes anterior, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en febrero de este año a nivel nacional es el más acusado en este mes desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 1998, cuando disminuyó en 23.843 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el segundo mes de 2026 en 3.718 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 150.803 parados, lo que supone un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 89.541 mujeres (-4,7%) y una caída del desempleo masculino de 61.262 varones (-5,9%).