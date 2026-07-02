El paro baja en 2.445 personas en junio en la Comunitat hasta los 281.651 desempleados

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VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.445 personas en junio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 281.651 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de junio, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en la Comunitat (23 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2005.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 11.964 parados, lo que supone un 4,1% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 2303 menos (-1.15%); Industria, 390 menos (-1.19%), mientras que se incrementó en Construcción, 165 más (+0.84%); Sin empleo anterior, 49 más (+0.2%); y Agricultura, 34 más (+0.49%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (197776), Industria (32471), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6904), Construcción (19843), Sin empleo anterior (24657).

En cuanto a sexos, de los 281.651 desempleados registrados en junio, 173.791 fueron mujeres, 1.102 menos (-0,6%) y 107.860, hombres, lo que supone un descenso de1.343 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,2%).

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 2.091 parados menos que a cierre del pasado mes (-12%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 354 desempleados (-0,13%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Alicante/Alacant (-1500), Castellon/Castelló (-531) y Valencia (-414).

Murcia (+739), País Vasco (+479) y Melilla (+133) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Galicia y Castilla y León en donde menos, con retrocesos de 11.597, 3.587 y un 2.895, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En junio se registraron 152.276 contratos en la Comunitat, un 6,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 75.457 fueron contratos indefinidos, cifra un 15,3% superior a la de junio del año anterior y 76.819, contratos temporales (un 0,9% menos).

Del número de contratos registrados en junio, el 50,45% fue temporal (frente a un 47,05% del mes anterior) y un 49,55%, indefinidos (el mes precedente fue un 52,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...