El paro baja en 2.641 personas en noviembre en Comunitat Valenciana hasta los 292.116 desempleados

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.641 personas en noviembre en Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 292.116 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (17 veces) mientras que ha subido en 8 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2017. En el último año el desempleo acumula un descenso de 22.947 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1869 menos (-0.9%); Industria, 496 menos (-1.42%); Construcción, 387 menos (-1.8%); Agricultura, 143 menos (-1.98%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 254 más (+1.1%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (206.363), Industria (34.324), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7.067), Construcción (21.069), Sin empleo anterior (23.293).

En cuanto a sexos, de los 292.116 desempleados registrados en noviembre, 179.079 fueron mujeres, 1.761 menos (-1%) y 113.037, hombres, lo que supone un descenso de880 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,8%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 180 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 2.461 desempleados (-0,89%). Por provincias, el paro bajó en Valencia(-2.144), Castellon/Castello(-723) mientras que subió en Alicante/Alacant(+226)

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 124.033 contratos en Comunitat Valenciana, un 9,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 62.968 fueron contratos indefinidos, cifra un 14,5% superior a la de noviembre del año anterior y 61.065, contratos temporales (un 4,4% más).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 49,23% fue temporal (frente a un 47,25% del mes anterior) y un 50,77%, indefinidos (el mes precedente fue un 52,75%).

En España, el paro registrado bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres. Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007.