El paro sube en 7.021 personas en julio en la Comunitat Valenciana hasta los 288.672 desempleados

Archivo - Una persona trabajando, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.021 personas en julio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 288.672 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (19 veces) mientras que ha subido en 7 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde que hay registros. En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.296 parados, lo que supone un 1,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 61 menos (-0.88%), mientras que se incrementó en Servicios, 3611 más (+1.83%); Sin empleo anterior, 2677 más (+10.86%); Construcción, 685 más (+3.45%); Industria, 109 más (+0.34%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (201387), Industria (32580), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6843), Construcción (20528), Sin empleo anterior (27334).

En cuanto a sexos, de los 288.672 desempleados registrados en julio, 177.551 fueron mujeres, 3.760 más (+2,2%) y 111.121, hombres, lo que supone un aumento de 3.261 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.016 parados más que a cierre del pasado mes (+6,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 6.005 desempleados (+2,25%).

El paro subió en todas las provincias de la Comunitat Valenciana, con el mayor incremento en Valencia (+4.509), seguida de Alicante (+2.011), y Castellón (+501).

Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 154.603 contratos en la Comunitat Valenciana, un 1,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 71.533 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,7% superior a la de julio del año anterior y 83.070, contratos temporales (un 1,3% más).

Del número de contratos registrados en julio, el 53,73% fue temporal (frente a un 50,45% del mes anterior) y un 46,27%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,55%).

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que explica que esta subida "atípica" responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

No obstante, el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en 18.249 personas en julio.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 varones (-3,08%).

EL MAYOR AUMENTO SE DA EN CONSTRUCCIÓN

Por sectores económicos con respecto a junio, el paro registrado asciende en los sectores de servicios 8.221 (+0,50%), construcción 2.433 (+1,53%), industria 473 (+0,27%) y agricultura 122 (+0,17%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 8.268 personas (3,65%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En julio del año pasado, este colectivo redujo la cifra de paro en 3.315 desempleados (-1,45%) en el mes de julio.

El paro aumentó en julio en ambos sexos, aunque el aumento fue mayor en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino creció en 11.810 personas (+1,31%) en comparación con junio, mientras que el femenino aumentó en 7.707 personas (+0,56%).

Así, al finalizar el séptimo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 915.483 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.396.016 desempleadas, tras bajar el mes pasado de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.