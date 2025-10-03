El parque La Marjal de Alicante, espacio de pruebas del proyecto IRIS sobre soluciones digitales en la naturaleza

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) celebrado este viernes ha acordado apoyar el Proyecto IRIS para la digitalización de soluciones basadas en la naturaleza. En concreto, del parque La Marjal, de Alicante, junto con El Clot de Galvany, en Elche, "como pilotos de esta iniciativa en relación a la innovación con impacto con la que se compromete la compañía".

Con una financiación aprobada en la convocatoria de Colaboración Público-Privada de la Agencia Estatal de Investigación y un presupuesto para Aguas de Alicante de 106.800 euros, de un total de 525.571,25 euro, IRIS cuenta con la participación de Aguas de Alicante, Aigües d'Elx, Cetaqua Centro Tecnológico del Agua y Aquatec, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Dentro de sus actuaciones previstas para esa digitalización del parque La Marjal, se incluyen la implantación de monitorización en tiempo real en ámbitos como la biodiversidad, el flujo de visitantes, la calidad del agua o la meteorología.

También el desarrollo de una aplicación interactiva destinada a la ciudadanía con información medioambiental y sobre la biodiversidad del parque o un visor operativo para los gestores del parque. La puesta en marcha de este proyecto supone el "colofón" al décimo aniversario de La Marjal, "referente a nivel nacional e internacional, efeméride que lleva conmemorándose a lo largo de todo 2025 con actos de diferente índole y que culminará el próximo 19 de octubre con un evento abierto a la ciudadanía y una oferta de actividades para todos los públicos", ha destacado el consistorio.

PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL AGUA

En relación con los "avances" del Perte de Digitalización del Agua, se ha destacado este viernes el proyecto de digitalización para el control de la calidad del agua en tiempo real en los municipios de Alicante, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicent del Raspeig.

"Con el objetivo principal de lograr un alto grado de sensorización en las redes de transporte y distribución de agua potable, permitiendo un diagnóstico continuo de la calidad del agua, este proyecto se traducirá en una monitorización 24 x 7 de parámetros clave en este ámbito", ha añadido el Ayuntamiento.

Así, la iniciativa busca "optimizar la gestión de la calidad del agua, no solo controlando las variables en tiempo real, sino también facilitando la modelización y predicción de parámetros, la integración de datos" para una gestión de 360 grados "y la digitalización de los trabajos de campo".

Gracias a ello, ha continuado, "será posible una acción correctora rápida y planificada que se alinea con el Real Decreto 3/2023 sobre criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo". "La inversión total prevista es de 455.594,02 euros y se estima que su finalización e integración completa de las señales de monitorización en el SCADA de Aguas de Alicante se producirá a finales de marzo de 2026", ha resaltado.

"GESTIÓN EFICIENTE" DE RECURSOS HÍDRICOS

En el marco del plan estratégico de la empresa vigente hasta 2027 y dentro del "compromiso" con "la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y el bienestar de la ciudadanía como objetivos prioritarios", el Ayuntamiento ha explicado que la compañía "lleva años aplicando" una estrategia basada en una "gestión eficiente de los recursos" hídricos, "mejorando los sistemas de abastecimiento y saneamiento para que sean cada vez más robustos y resilientes".

En este sentido, y sobre el estado de las obras que se encuentran en ejecución, el órgano de gobierno ha examinado el avance en los últimos meses de "grandes proyectos que están en marcha" y que "suponen inversiones relevantes, con un impacto muy positivo para la gestión en la ciudad y que avanzan a lo largo de los últimos meses".

Al respecto, se ha hecho hincapié en la obra de extensión de la red de agua regenerada en la avenida Lorenzo Carbonell. Con fecha de prevista de finalización en diciembre de 2025 y un presupuesto de 422.831,88 euros, tiene los objetivos de "extender la red arterial de agua regenerada, reforzando el suministro al frente litoral de la ciudad, atendido desde la depuradora de Rincón de León, y de mejorar la garantía de suministro y aumento de capacidad de la red".

Por su parte, la obra prolongación en Vía Parque de la red de agua regenerada entre la avenida Jaime I y Parque Juan Pablo II (PAU1), que se prevé finalizar en marzo de 2026, tiene un presupuesto de 885.997,61 euros y "cumplirá con los objetivos de extender la red arterial de agua regenerada, sustituir zonas de riego de agua potable por regenerada y suministrar agua regenerada al nuevo parque de La Torreta", según el Ayuntamiento.

En el ámbito de las obras previstas y con cargo a los fondos de renovación del abastecimiento y alcantarillado, se han destacado la renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento de varias calles de Carolinas, con un presupuesto que asciende a 1.318.869,11 euros, y la renovación de la red de saneamiento en las calles Reyes Católicos de Alicante, en el tramo de Óscar Esplá hasta calle Portugal, con 682.560,38 euros de presupuesto, "que servirá para concluir la obra previa que ya se acometió en esta zona el pasado año y que completará la renovación de la red de alcantarillado en la calle Reyes Católicos".

"SENSIBILIZACIÓN" MEDIOAMBIENTAL

En este apartado, el consejo ha revisado la actividad que acoge el Museo de Aguas de Alicante, tanto en su faceta de "sensibilización", como en la "variada programación cultural" que acoge anualmente. Además, se ha evaluado el "impacto" de campañas como 'No derroches agua, derrocha compromiso', que ha llegado a los hoteles de Alicante este verano para "concienciar a los huéspedes sobre el ahorro de agua", de la mano de Alicante City y de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Por otro lado, se han puesto en valor todos aquellos eventos relacionados que la empresa impulsa o en los que participa para "concienciar" a la ciudadanía sobre el medioambiente y su cuidado, como es el caso de los encuentros 'A una hora del cambio' que Aguas de Alicante promueve por segundo año consecutivo y que en este 2025 están versando sobre digitalización en diferentes poblaciones. Con la participación de sus respectivos alcaldes, están impulsados junto a la asociación Terciario Avanzado.