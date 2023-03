Parra abandona Cs y pasa al grupo de No Adscritos: "Me avergüenzo de hasta dónde ha degenerado el partido"

Sigue los pasos del diputado Javier Gutiérrez, que también ha abandonado las filas de la formación 'naranja'

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura, Julia Parra, ha anunciado que abandona Ciudadanos (Cs) después del "ultimátum" de la cúpula del partido, que comunicó ayer mismo que rompería el pacto de gobierno con el PP en la corporación provincial si el presidente, el 'popular' Carlos Mazón, no cesaba a Javier Gutiérrez, después de que este haya dejado también la formación 'naranja'.

"Me avergüenzo profundamente de hasta dónde ha degenerado este partido y sus dirigentes. Se han convertido en marionetas del Gobierno de Ximo Puig", ha criticado Parra.

Así se ha expresado este jueves en un comunicado la que hasta ahora era la única representante de Cs en la Diputación, después de que el lunes el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, abandonara el partido y pasara al grupo de no adscritos.

Este miércoles, el coordinador nacional de Cs, Carlos Pérez-Nievas, y la presidenta del partido en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, se reunieron con Parra para trasladarle que la formación naranja rompería el pacto de gobierno en la Diputación si Mazón no cesaba a Gutiérrez, a quien califican de "tránsfuga" antes del lunes 20 de marzo. En ese supuesto, ella debería abandonar sus competencias en la institución.

Parra, quien el martes había mostrado su apoyo a Gutiérrez, no acompañó a los dirigentes de Cs durante la atención a medios y este jueves ha anunciado que se da de baja de "un partido a la deriva", al que afirma que no reconoce. De esta forma, al igual que su excompañero de formación, la vicepresidenta de la corporación también pasa al grupo de no adscritos.

Asimismo, ha calificado a los representantes de Cs como "dos emisarios de Ximo Puig, Compromís y Podemos --la izquierda radical--". "Se han aliado a la desesperada para, a toda prisa, intentar romper instituciones ejemplares como la Diputación de Alicante, donde se ha gobernado bien y donde se ha primado ayudar a la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración política", ha sostenido Parra.

"RECADEROS DE XIMO PUIG"

"Los dos recaderos de Ximo Puig solo vinieron a amenazarme y a darme un ultimátum. No vinieron a dialogar ni a escuchar. No vinieron a hablar de la gestión y de los intereses de los ciudadanos y de los ayuntamientos de esta provincia. Vinieron a escenificar una farsa y solo les importaba desactivar a esta institución con un interés puramente electoralista", ha denunciado.

A este respecto, ha lamentado que el "ultimátum" de Cs va dirigido a "los ciudadanos de esta provincia" y ha señalado que, durante el encuentro, trató de "hablarles de la realidad y de lo que necesitan los ciudadanos de a pie y los municipios", pero ha lamentado que "no quisieron escuchar".

"Me avergüenzo profundamente de hasta dónde ha degenerado este partido y sus dirigentes. Se han convertido en marionetas del Gobierno de Ximo Puig, con la esperanza de tener alguna posibilidad de seguir en la escena política", ha aseverado Parra.

En este sentido, ha afirmado que la Diputación de Alicante "ha sido el paraguas que ha protegido en solitario" a la provincia, ante lo que ha tachado de "desinterés del gobierno de Ximo Puig". "Ha mantenido abandonada a su suerte a esta provincia y a sus ciudadanos en momentos muy difíciles", ha criticado.

"Por todo ello, he tomado la decisión de darme de baja de un partido a la deriva al que ya no reconozco", ha concluido Parra.