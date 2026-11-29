Votos en la urna de varios ciudadanos para las elecciones generales, en la escuela Mercé Rodoreda, a 29 de noviembre de 2026, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España).- Kike Rincón/Europa Press

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 14.00 horas ha alcanzado el 50,93 por ciento en la Comunitat Valenciana, lo que supone un aumento de 4,68 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2023, cuando la participación era del 46,24%.

Se trata de la mayor participación registrada en España. A las 14 horas, 1,8 millones de personas ya han acudido a votar en la Comunitat Valenciana.

Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior https://resultados.29neleccionesgenerales.com/.

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 14.00 horas ha marcado un récord histórico en España al situarse en el 45,75%, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora. En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93%, la participación aumenta 7,82 puntos. En total, han votado hasta esta hora 16.449.927 personas, 2.223.035 más que en el primer avance de 2023.

Valencia, con un 51,5%, y Castellón, con un 51,39%, son las provincias de España con mayor porcentaje de participación en el avance de los 14 horas.

En concreto, la provincia de Valencia registra una participación del 51,5 %, 4,8 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones; en Alicante, la participación ha sido del 49,8%, lo que representa un repunte de 4,45 puntos porcentuales en comparación con 2023, y en Castellón la participación llega al 51,39%, tras subir en 4,93 puntos.

Después de la Comunitat Valenciana, La Rioja ha registrado la segunda mayor participación, un 50,83%, seguida de Aragón, con un 49,25%.

En Navarra han acudido a las urnas un 49,11% de los electores y Castilla-La Mancha contabiliza un 48,04% de participación. También superan la media nacional la Región de Murcia (47,66%), el País Vasco (47,38%), la Comunidad de Madrid (47,19%) y Cantabria (46,24%).

Por debajo de la media de participación, situada en el 45,75%, se encuentran Cataluña (45,22%), Extremadura (44,97%), Asturias (44,96%), Castilla y León (44,81%), Andalucía (44,12%), Galicia (43,79%) e Illes Balears (43,10%). También registran cifras inferiores Canarias (35,36%), Ceuta (38,40%) y Melilla (34,13%).

Como es habitual, los porcentajes más bajos se registran en Canarias y en las ciudades autónomas. En Canarias, los colegios electorales abren una hora más tarde que en la Península.

CEUTA, MELILLA Y EL PAÍS VASCO REGISTRAN EL MAYOR AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

Las comunidades y ciudades autónomas que experimentan mayor crecimiento de participación hasta las 14 horas son Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84 puntos), el País Vasco (+10,18 puntos), Cataluña (+8,44 puntos) y Navarra (+7,84 puntos), respecto al primer avance de 2023.

También sube la participación en el resto de territorios, salvo en Extremadura, donde baja 0,19 puntos porcentuales.

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS

Entre las provincias, los porcentajes más altos se registran en Valencia, con un 51,58%, Castellón (51,39%) y La Rioja (50,85%). También destacan Zaragoza (49,98%), Alicante (49,81%), Guadalajara (49,04%) y Navarra (49,07%). En el extremo contrario se sitúan Melilla (34,13%), Santa Cruz de Tenerife (35,32%), Las Palmas (35,41%), Ceuta (38,40%) y Lleida (42,25%).

En A Coruña la participación alcanza el 43,76%, 5,34 puntos más que en 2023; en Alicante se sitúa en el 49,81% (+4,45); en Albacete, en el 48,07% (+3,50); y en Almería, en el 46,37% (+5,44). Araba/Álava registra un 45,59% (+9,36), Asturias un 44,97% (+5,93), Ávila un 44,65% (+1,40) y Badajoz un 44,75%, 0,15 puntos menos. Barcelona alcanza el 45,66% (+8,58), Vizcaya el 47,29% (+10,70), Burgos el 45,54% (+5,28) y Cáceres el 45,34%, 0,26 puntos menos.

En Cádiz la participación es del 42,69% (+3,37) y en Cantabria, del 46,28% (+3,29). Castellón llega al 51,39% (+4,93), mientras que Ceuta registra un 38,40% (+10,96). Ciudad Real alcanza el 47,27% (+1,81), Córdoba el 44,83% (-1,23) y Cuenca el 48,60% (+3,19). Guipúzcoa se sitúa en el 48,37% (+9,75) y Girona, en el 43,53% (+8,87).

Granada registra un 45,26% (+1,80), Guadalajara un 49,04% (+8,01), Huelva un 42,14% (+2,76) y Huesca un 46,85% (+5,57). Islas Baleares alcanza el 43,09% (+5,82); Jaén, el 43,85%, 2,05 puntos menos; y La Rioja, el 50,85% (+5,10). Las Palmas marca un 35,41% (+6,67), León un 42,74% (+3,20), Lleida un 42,25% (+7,20) y Lugo un 42,66% (+5,40).

Madrid registra un 47,19% (+6,37), Málaga un 42,86% (+2,75) y Melilla un 34,13% (+10,84). Murcia alcanza el 47,67% (+3,43), Navarra el 49,07% (+7,80), Ourense el 43,96% (+4,93), Palencia el 45,61% (+4,53), Pontevedra el 44,17% (+3,86) y Salamanca el 44,71% (+2,97).

Santa Cruz de Tenerife registra un 35,32% (+6,25), Segovia un 46,95% (+3,08), Sevilla un 45,12% (+2,35) y Soria un 45,65% (+4,94). Tarragona alcanza el 45,27% (+7,72), Teruel el 47,74% (+5,82), Toledo el 48,01% (+2,67) y Valencia el 51,58% (+4,81). Valladolid se sitúa en el 45,77% (+3,18), Zamora en el 43,37% (+2,50) y Zaragoza en el 49,98% (+7,70).