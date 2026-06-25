El partido conformado por dos exediles de Compromís en Borriana (Castellón) incorpora a un exconcejal de Vox

Toni Ferrándiz junto a Jorge Alarcón y Carla Gascó - UNITS PER BORRIANA

CASTELLÓ 25 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El exconcejal de Seguridad Ciudadana de Vox en el Ayuntamiento de Borriana Toni Ferrándiz se ha incorporado a Units per Borriana, formación que han conformado los exedides de Compromís en el consistorio, Jorge Alarcón y Carla Gascó, que abandonaron la coalición y pasaron al grupo no adscritos.

La formación valora esta incorporación como "una muestra de que el proyecto está abierto a personas con distintas trayectorias y sensibilidades, siempre que compartan una prioridad clara: trabajar por Burriana por encima de cualquier sigla o interés externo".

Toni Ferrándiz fué concejal por el partido Vox, del que está totalmente desvinculado. En su despedida como concejal el pasado mes de noviembre manifestó que "se presentó a las pasadas elecciones municipales con el único objetivo de continuar con su labor de servidor público, ya que durante 38 años perteneció al Cuerpo de la Policía Local de Burriana".

Añadió que el objetivo de continuar al servicio de todos los ciudadanos de Borriana seguía "mas vivo que nunca". Ferrándiz también declaró que al igual que renunció a su acta de concejal "por principios, por coherencia y por responsabilidad" hacia los ciudadanos de Borriana, su decisión de integrarse en este nuevo proyecto "obedece a los mismos motivos".

El detonante ha sido -según dijo- "descubrir un proyecto municipalista en el que se integran vecinos con diferentes sensibilidades y percepciones pero con un interés común: Burriana". Finalizó comentando que es de "suma importancia" que este partido, además de dedicarse "única y exclusivamente" a trabajar por y para Burriana, no va a ser "esclavo de injerencia ninguna" ajena a la ciudad.

ESPÍRITU DEL PROYECTO

Por su parte, Jorge Alarcón, portavoz de Units per Burriana, ha dado la bienvenida a Toni Ferrándiz y ha señalado que su incorporación "representa perfectamente el espíritu con el que nace este proyecto: sumar a personas con experiencia, criterio propio y voluntad de servicio, independientemente de cuál haya sido su trayectoria anterior, siempre que compartan una misma prioridad: Burriana".

Alarcón ha destacado que Units per Borriana nace para defender los intereses de la ciudad por encima de cualquier consigna externa. "No somos una sucursal de nadie ni hemos venido a reproducir debates ajenos a la realidad de nuestros vecinos. Hemos venido a trabajar por Burriana desde el municipalismo, el valencianismo, el sentido común y la utilidad".

"El nuestro es un proyecto abierto a todos aquellos que entiendan que la política local debe servir para resolver problemas reales. La limpieza, la seguridad, la movilidad, el turismo, el apoyo al comercio, a los autónomos y empresas, al campo o a nuestros barrios no entienden de etiquetas ideológicas; entienden de gestión, de responsabilidad y de compromiso con el pueblo", ha afirmado.

El portavoz ha añadido que en Units per Borriana tienen cabida personas con sensibilidades distintas porque lo que les une es mucho más importante que lo que les diferencia: "la voluntad de construir una Burriana más fuerte, más dinámica, más cuidada y con más oportunidades para todos".

Finalmente, Alarcón ha asegurado que la incorporación de Ferrándiz "refuerza un proyecto que seguirá creciendo desde la independencia, la coherencia y la defensa de los intereses de Burriana por encima de cualquier otro interés político".