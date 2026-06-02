Una patera con 24 personas migrantes, dos de ellas menores, llega a la playa de la Fossa de Calp

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ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una patera en la que al parecer iban a bordo 24 personas migrantes, de las que dos podrían ser menores, ha llegado en las últimas horas a la playa de la Fossa, que pertenece al municipio de Calp (Alicante), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, que han apuntado que aparentemente todas ellas han mostrado un buen estado de salud.

Por su parte, Salvamento Marítimo ha explicado que en la madrugada de este martes ha recibido un aviso relativo a una embarcación precaria que podría tener el motor averiado. El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia ha movilizado a la Salvamar Leo y ha activado el avión Sasemar 308.

Desde este organismo han indicado que se han realizado búsquedas entre Calp y La Vila Joiosa, aunque finalmente se ha confirmado que la patera ha llegado por sus propios medios a la playa del municipio calpino. Ante el suceso, también se ha movilizado la Guardia Civil.