Paterna celebra el Día del Libro con una charla del reconocido ilustrador Paco Roca - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cova Gran de Paterna acogió este jueves una amena y destacada charla con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril, protagonizada por Paco Roca, reconocido ilustrador e historietista valenciano, junto al creativo Antonio Sales, conocido como Mon.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Paterna a través del área de Bibliotecas, reunió a amantes del cómic y la ilustración, miembros del club de lectura en la ciudad así como vecinos y vecinas en una jornada centrada en el proceso creativo, la narrativa gráfica y la trayectoria profesional de este autor reconocido.

Al acto también asistieron el concejal de Bibliotecas y Museos, Julio Fernández acompañado por la teniente alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad, Nuria Campos, ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la presentación, Roca repasó su carrera, iniciada tras su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, y explicó cómo ha compaginado su trabajo en el cómic con la ilustración, charlas y talleres. Entre sus títulos más relevantes figuran obras clave del cómic contemporáneo como Arrugas, galardonada con el Premio Nacional de Cómic; Los surcos del azar; o La casa, además de su conocida trilogía autobiográfica sobre el "hombre en pijama".

También se puso en valor la adaptación audiovisual de sus obras, como la película de animación basada en Arrugas, premiada con el Goya. El acto sirvió no solo como homenaje a su extensa trayectoria, sino también como espacio de diálogo con el público sobre la evolución del cómic y su impacto cultural.

La participación de Mon aportó una visión complementaria desde el ámbito creativo, enriqueciendo una cita que refuerza el compromiso de Paterna con la cultura en una fecha tan señalada.

En cuanto a sus reconocimientos institucionales, Paco Roca recibió en 2021 la distinción al mérito cultural concedida por la Generalitat Valenciana. Ese mismo año fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Cultura de España. Además, desde agosto de 2024 forma parte del Patronato de la Biblioteca Nacional de España.