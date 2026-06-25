Paterna convoca una Vigilia de Solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos

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VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha convocado para esta noche una Vigilia de Solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados en el país y que han provocado numerosas víctimas, heridos y cuantiosos daños materiales.

La concentración se celebrará a las 22 horas a las puertas del Ayuntamiento y está abierta a toda la ciudadanía que desee sumarse a este gesto de apoyo y acompañamiento al pueblo venezolano en estos momentos de dolor.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere trasladar el "cariño" y la "solidaridad" de todos los vecinos a las personas afectadas por esta tragedia, así como expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y mostrar su apoyo a quienes trabajan en las labores de emergencia y recuperación.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado: "Paterna siempre ha demostrado ser una ciudad solidaria ante las situaciones más difíciles. Hoy queremos enviar un mensaje de apoyo, afecto y esperanza al pueblo venezolano y a todas las familias que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia".

La vigilia consistirá en un sencillo acto de recogimiento en el que los asistentes podrán mostrar su solidaridad mediante el encendido simbólico de velas, en recuerdo de las víctimas y como muestra de esperanza y acompañamiento a todos los afectados.