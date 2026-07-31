Paterna reclama una estrategia de Estado para reforzar la prevención de incendios y la gestión forestal

Pleno de junio en el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (València) ha aprobado una declaración institucional en solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales que asolan diferentes puntos del país y para reclamar una estrategia de Estado que refuerce la prevención, la gestión forestal y la coordinación entre administraciones.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el manifiesto se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno ordinario correspondiente al mes de julio.

La iniciativa insta a todas las administraciones a declarar la gestión forestal integral y la prevención de incendios como "prioridades estratégicas" de la política ambiental, de manera que se garantice un marco "estable" de financiación, una mayor coordinación institucional y la simplificación de los trámites administrativos que permitan actuar con "mayor eficacia" en la limpieza y mantenimiento de montes, barrancos y zonas forestales.

Asimismo, reclama el desarrollo de un Plan Coordinado del Estado que "permita afrontar este desafío desde la unidad y la colaboración entre administraciones y todos los sectores implicados".

La declaración institucional reconoce además la labor de los cuerpos de emergencias, bomberos, brigadas forestales y todos los profesionales que participan en la prevención y extinción de incendios, al tiempo que expresa la solidaridad del municipio con todas las personas afectadas por esta grave ola de incendios.

El texto recuerda también el "compromiso histórico" de Paterna con la protección de su entorno natural, una apuesta que se reforzó tras el incendio de La Vallesa de 1994 y que en los últimos años ha incorporado soluciones innovadoras como el sistema Guardián, referente en prevención de incendios forestales y protección de la interfaz urbano-forestal.

UNIDAD Y PLANIFICACIÓN

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "cuando el fuego amenaza nuestros montes y nuestras viviendas, no caben las diferencias políticas". "La prevención de incendios debe convertirse en una auténtica política de Estado, basada en la unidad, la planificación, la inversión y la colaboración entre todas las administraciones", ha reivindicado.

En este sentido, Sagredo ha añadido: "En Paterna sabemos que la mejor respuesta a los incendios comienza mucho antes de que aparezcan las llamas". "Invertir en prevención es proteger nuestros montes, nuestras viviendas y, sobre todo, la vida de las personas", ha concluido.