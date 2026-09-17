Paterna revisa su arbolado y sus instalaciones tras registrar más de 70 incidencias por las lluvias

Daños por lluvias
Daños por lluvias - AYUNTAMIENTO PATERNA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 16:48
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    VALENCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El municipio de Paterna (Valencia) está recuperando "progresivamente la normalidad" y está revisando la seguridad de su arbolado y los puntos afectados después de la "complicada jornada" de intensas lluvias de este miércoles, que dejó más de 82 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en la ciudad y más de 70 incidencias en la localidad.

    Desde el inicio del episodio de lluvias, el Ayuntamiento de Paterna mantuvo activados todos los dispositivos municipales de seguridad y emergencias, con Policía Local, Protección Civil, Aigües de Paterna, Brigada de Obras, GESPA y el resto de servicios municipales trabajando de manera coordinada para atender las 70 incidencias registradas, actuar en los puntos afectados y proceder a la reapertura de vías y accesos y retirada de arboles, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Gracias al trabajo desarrollado durante toda la tarde y la noche, a lo largo de esta mañana se han podido reabrir todas las vías y accesos afectados. Desde primera hora de la mañana, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha recorrido diferentes puntos de la ciudad afectados por las lluvias y ha visitado también diversos centros escolares para supervisar sobre el terreno los trabajos de revisión y las actuaciones que se están llevando a cabo.

   Sagredo ha destacado que "desde el primer momento hemos tenido todos los servicios municipales desplegados y trabajando de manera coordinada para atender las incidencias, recuperar cuanto antes la normalidad y, sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

   En este sentido, tras las incidencias registradas en el arbolado como consecuencia de las fuertes lluvias, las brigadas municipales continúan realizando una revisión del arbolado de toda la ciudad, retirando ramas y actuando en aquellos puntos afectados para garantizar la seguridad de la ciudadanía, mientras que continúan cerrados el Parc Central, el parque de la calle Valencia y el de Bovalar.

   El primer edil ha agradecido "el enorme trabajo realizado durante estas horas por Policía Local, Protección Civil y todos los servicios y brigadas municipales, que han estado permanentemente sobre el terreno atendiendo cada incidencia y trabajando para que Paterna pueda volver a la normalidad lo antes posible".

   Los servicios municipales continúan desplegados y trabajando en diferentes puntos de la ciudad, realizando labores de inspección, limpieza, retirada de restos y acondicionamiento, al tiempo que se mantiene el seguimiento de la situación y se pide a la ciudadanía máxima precaución y respeto a la señalización en aquellos puntos que todavía permanecen afectados como el campo de rugby de La Coma, en el que se ha desprendido un vallado.

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