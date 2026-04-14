Paterna solicita a la Generalitat que la declare zona tensionada para actuar ante la subida del alquiler

Imagen panoràmica de Paterna - AYUNTAMEINTO PATERNA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha solicitado recientemente a la Conselleria de Vivienda la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de implementar medidas para actuar sobre el mercado del alquiler, incluyendo mecanismos de contención de precios e incentivos, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha indicado que "esta solicitud responde a la situación actual del mercado residencial en la ciudad, que lidera la demanda de alquiler en la Comunitat Valenciana y que, en los últimos años, está experimentando un fuerte crecimiento demográfico, con más de 78.000 habitantes, un desarrollo poblacional que incrementa la presión sobre la vivienda".

A este respecto, el primer edil ha destacado que "la declaración como zona tensionada no solo supone un reconocimiento a nuestra situación actual, sino que conlleva la obligación de diseñar un plan específico de actuación con medidas concretas dirigidas a corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, especialmente en el mercado del alquiler".

Asimismo, Sagredo ha señalado que "Paterna es una ciudad dinámica y en continuo crecimiento y que esta declaración nos permitirá implementar medidas para actuar sobre el mercado del alquiler, incluyendo mecanismos de contención de precios e incentivos, con especial incidencia en los grandes propietarios, con el objetivo de favorecer la bajada de precios de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias".

Con esta declaración, y aunque la competencia en materia de vivienda es autonómica, el Ayuntamiento trata de poner en marcha soluciones concretas a través de un plan integral de vivienda que refuerce las medidas que se están impulsando desde el consistorio entre las que destaca la nueva Oficina Municipal sobre Vivienda o el desarrollo de nuevas promociones de vivienda protegida, con más de 2.000 Viviendas de Protección Pública (VPP) proyectadas en los terrenos del antiguo acuartelamiento de Daoiz y Velarde, ha explicado la corporación municipal.

Por último, Sagredo ha reiterado que desde el Ayuntamiento de Paterna van a seguir "impulsando todas aquellas iniciativas necesarias para garantizar que nuestra ciudad siga siendo un lugar accesible para vivir, para trabajar y para ser feliz".