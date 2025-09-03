Paterna sortea diez tablets para apoyar las compras en el comercio local con la campaña 'Vuelta al cole'

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, presenta la campaña municipal de la Vuelta al Cole en uno de los establecimientos de Paterna aheridos. - AYTO PATERNA

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con asociaciones locales, ha lanzado la campaña de 'Vuelta al cole' este mes de septiembre, con la que sortearán diez tablets entre clientes de comercios locales adheridos para potenciar las compras en estos establecimientos.

En concreto, en esta campaña --que tiene el apoyo de Multipaterna, PUC (Paterna Unió de Comerç) y Asycval (Asociación de Servicios y Comercios de Valterna)-- participan más de un centenar de establecimientos locales de la ciudad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa municipal, que se desarrollará hasta el próximo 30 de septiembre, es continuar incentivando las compras en los comercios de la ciudad para los preparativos del curso escolar de las familias paterneras y "seguir dinamizando así uno de los pilares de la economía local".

A este respecto, el concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha asegurado que esta acción tiene una doble finalidad. "Después de la vacaciones queremos animar a las familias paterneras a que encuentren los productos necesarios para el inicio del curso escolar de sus hijos/as, participando en esta campaña que refuerza y promociona nuestro amplio y variado tejido comercial de proximidad de la ciudad", ha resaltado.

A través de esta iniciativa municipal, el consistorio busca "reactivar las ventajas" que ofrece el comercio local. "Contar siempre como primera opción con la calidad, confianza y atención cercana de los establecimientos adheridos a esta campaña destinada a esta época del año, recordando que Paterna lo tiene todo", ha incidido el edil.

De esta forma, con la campaña 'Vuelta al cole', por cada diez euros de compra, los vecinos y las vecinas que adquieran artículos y servicios en los comercios que se han sumado a esta campaña podrán ganar diez tablets, también adquiridas en el comercio del municipio, mediante un boleto para el sorteo que recibirán del propio establecimiento adherido.

Para ello, deberán entregar dichos boletos en la Oficina de Turismo (ubicada en la calle Mayor, 3) hasta el día 2 de octubre. Al día siguiente, el 3 de octubre, se darán a conocer los ganadores del sorteo, que se realizará en directo a través de las redes de Viu Paterna.