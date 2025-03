'El patio de las moreras', candidata a los Premios Max 2025, se estrena en Sala Russafa

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sala Russafa ha recuperado el estreno en la Comunitat Valenciana de la tragicomedia 'El patio de las moreras', un espectáculo de la formación vasca Vaivén Producciones --con cerca de 30 años de trayectoria y de 40 piezas estrenadas-- que estaba previsto para principios del pasado noviembre y tuvo que suspenderse por las consecuencias de la dana. Del viernes 7 al domingo 9 de marzo se completa esta "asignatura pendiente" y el XIV 'Ciclo de Compañías Nacionales', que había quedado inconcluso.

La obra llega con tres funciones únicas después de que la actriz, autora y directora, Sandra Ferrús, recibiera la pasada semana la noticia de su doble candidatura para los Premios Max de 2025 por el texto y la dirección de este montaje. También es candidata en la categoría de Mejor Espectáculo, algo que hace "especial ilusión" a esta valenciana, originaria de Alzira y afincada en Donosti, ya que "se reconoce el trabajo de todo el equipo", destacan desde el espacio.

En su nueva creación, Ferrús invita al público a asomarse al pasado y presente de una familia humilde para indagar en las preguntas sin respuestas y en emociones compartidas. El resultado es una tragicomedia que "tan pronto adquiere ecos chejovianos, por el retrato de la vida cotidiana de personajes de vida aparentemente sencilla, como destila influencias lorquianas, al recrear el patio de una casa familiar donde se cuecen mucho más que guisos de olla grande".

"La forma de hablar y lo que les ocurre a los personajes son situaciones hasta cierto punto clásicas. Pero la estructura narrativa es moderna, con 'flashbacks' constantes en el tiempo. Además, uno de los personajes rompe la cuarta pared para dirigirse directamente al público. Y nos apoyamos en proyecciones o en el espacio sonoro para ayudar al público a situarse en este tiempo de relato fragmentado", explica la dramaturga, directora de escena y actriz.

El germen de esta historia nació cuando recibió una "pregunta desacomplejada" de su hija de seis años: "¿Por qué nos tenemos que morir?". A partir de ahí, estuvo "reflexionando sobre el pudor y casi el miedo" que le daba abordar el tema de la muerte. Y decidió sentarse a escribir sobre "las cosas que hacen que la vida merezca la pena, lo que la movía y lo que la conmovía".

Inspirada por una antigua foto familiar y por el hecho de bucear en los recuerdos, creó la historia de una hija que regresa a la casa donde pasó su infancia y adolescencia, en un pequeño municipio que hace mucho que no visita. Vuelve para ayudar en los cuidados de su madre enferma. Al abrigo de ese patio, donde las moreras crecían al mismo tiempo que ella y sus hermanos, memorias de la niñez de los personajes se van mezclando con vivencias del presente, haciendo que el pasado ayude explicar y entender la situación que atraviesa la familia.

REIVINDICAR "LA NECESIDAD DE PERDONAR"

Sandra Ferrús subirá al escenario como uno de los cinco intérpretes que dan vida a los 11 personajes de este espectáculo que reivindica "la necesidad de hablar, de escuchar y de perdonar". Se le unen Martxelo, Rubio Vito Rogado, Olatz Beobide y Miren Gojenova.

"Me hace muchísima ilusión poder actuar en mi tierra. Desde los veintitantos años me fui a estudiar y trabajar a Madrid, después me instalé en el País Vasco y no he tenido tantas oportunidades como me gustaría para que mis familiares, mis amigos puedan ver mis espectáculos", manifiesta la dramaturga, para quien "sería un sueño" poder actuar en su lengua materna, el valenciano. Por el momento se contenta con que 'El patio de las moreras' se programe justo cuando los Premios Max reconocen a este espectáculo con tres candidaturas en su primera fase de preselección.

Sobre la tragedia de la dana, Ferrús lamenta que "sentía muchísima impotencia y frustración cuando ocurrió": "No poder venir a Valencia con la obra era lo de menos, lo más difícil era la sensación de estar en el sitio equivocado, de no poder acompañar a mi gente. Lo que se veía desde fuera era tremendo. Y, al mismo tiempo, la avalancha de solidaridad era emocionante y muy esperanzadora". Tras su paso por Sala Russafa, la dramaturga espera que se abra "una nueva etapa", con más oportunidades para que sus creaciones lleguen a la cartelera de la ciudad.

'POESÍA DEL SILENCIO'

Previamente, este jueves 6 a las 19.30 horas, la literatura será la protagonista de Sala Russafa, dentro de su línea de actividades paralelas. Se presentará el libro 'Poesía del silencio' de la escritora y artista plástica Beatriz Morillas.

Un acto en el que contará con la colaboración de la bailarina Eva Bertomeu para la realización de un pequeño espectáculo, donde las palabras de la poeta y sus dibujos encontrarán apoyo en las coreografías de la prestigiosa bailarina valenciana Elena González y la música en directo de Julia Ruiz.

A este original formato de presentación del primer poemario de Morillas le seguirá un coloquio en que se darán a conocer detalles como la inspiración o el proceso creativo de la obra publicada por Olé Libros. Una colección de textos y dibujos que se adentran en un universo femenino, donde la sensualidad y el amor se dan la mano para sumergir al lector en temas como el dolor, el paso del tiempo, la infancia o la melancolía.