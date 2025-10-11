Patraix convoca el III Concurso de Fotografía para que la ciudadanía "capte la esencia de sus barrios"

Archivo - Plaza de Patraix en una imagen de archivo - AYUNAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Patraix ha convocado el III Concurso de Fotografía para que la ciudadanía "observe, reinterprete y destaque aspectos únicos de los diferentes barrios que conforman este distrito".

Así se desprende de las bases de esta convocatoria municipal, impulsada para "fomentar la participación y apoyar la creatividad y el conocimiento de los elementos patrimoniales, paisajísticos, sociales o cotidianos de Patraix", según ha indicado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Este certamen, que está abierto a cualquier persona mayor de 18 años aficionada a la fotografía, "se plantea como una herramienta para activar la vida cotidiana, reforzar la identidad local y poner en valor el espacio público desde la mirada de quien lo habita día a día", tal como se refleja en las citadas bases.

La convocatoria contempla cuatro premios de 200 euros cada uno, y determina que las fotografías deben ser originales, inéditas y tomadas en el mencionado distrito durante 2025. Además, deben tener una resolución mínima de 300 ppp y un tamaño entre 20x25 cm y 40x50 cm.

Las imágenes se valorarán por su creatividad, calidad técnica, capacidad para sensibilizar y conexión con el entorno social y cultural del barrio.

Cada participante puede presentar hasta dos fotografías. Y las propuestas deben entregarse presencialmente en la Junta Municipal de Patraix (en la calle Beat Nicolás Factor, 1), de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 14.00 horas, antes del 31 de octubre de 2025.

El jurado estará formado por representantes políticos y una persona experta en fotografía. El fallo se publicará antes del 30 de noviembre y se comunicará directamente a las personas premiadas.

Las obras ganadoras podrán ser reproducidas por el Ayuntamiento, siempre citando a sus autores o autoras. La participación implica la aceptación de las bases del concurso.