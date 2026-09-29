El Patronato Costa Blanca acude a Iberseries & Platino Industria para atraer rodajes - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante, a través de la Costa Blanca Film Commission y del Patronato Provincial de Turismo, asiste a una nueva edición de Iberseries & Platino Industria, que se celebra este martes y miércoles en Madrid. Acude a esta cita con el fin de "impulsar la atracción de rodajes" en la provincia alicantina.

Prevé mantener "una batería de reuniones bilaterales (B2B) con destacados productores, 'showrunners', directores de localización y responsables de contenidos de plataformas internacionales", según ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Así, el objetivo central de esta acción promocional es "impulsar la atracción de rodajes de series de televisión, largometrajes y formatos publicitarios hacia la provincia de Alicante, consolidando el territorio como un 'hub' audiovisual competitivo, accesible y versátil", ha apuntado.

Según la Diputación, entre los "principales atractivos" que la Costa Blanca Film Commission va a exponer ante los profesionales del sector están "la variedad de enclaves concentrados en pocos kilómetros, desde costas, calas y desiertos hasta escenarios de vanguardia, patrimonios históricos e infraestructuras singulares, complementado todo con más de 300 días de sol al año y una conectividad directa a través del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández".

Asimismo, el ente turístico provincial va a hacer hincapié en "la asistencia técnica integral que ofrece la Film Commission para la obtención de permisos de rodaje, la coordinación institucional con los municipios alicantinos, la orientación sobre deducciones e incentivos fiscales y la conexión directa con el cualificado tejido industrial y técnico local", como 'crew' y empresas de 'servicing'.

La Diputación ha detallado que la presencia del Patronato Costa Blanca en Iberseries & Platino Industria se enmarca dentro de su Plan Operativo de Promoción Audiovisual para 2026, "siguiendo la línea de trabajo desarrollada en citas clave" como Shooting Locations Marketplace, para "fomentar el impacto económico directo, la generación de empleo y el turismo de pantalla ('screen tourism') en los municipios de la provincia".