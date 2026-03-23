El Patronato Costa Blanca aprueba el Plan de Actuación de 2026 para "consolidar" a Alicante como destino

Patronato de Turismo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo ha celebrado este lunes una reunión de su consejo rector para aprobar el Plan de Actuación del ente para 2026. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presidido este órgano donde se ha dado el visto bueno a esta herramienta de planificación orientada a "consolidar el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos más competitivos del Mediterráneo".

Pérez ha enfatizado que este plan debe entenderse "como un instrumento de planificación abierto y adaptable, susceptible de evolucionar durante el ejercicio en función de las circunstancias económicas, institucionales o presupuestarias que puedan afectar al desarrollo de las acciones", detalla la institución provincial en un comunicado.

Según ha trasladado el presidente, el documento constituye "una hoja de ruta que guiará la actividad del Patronato Costa Blanca durante este año, combinando planificación operativa de acciones promocionales con una visión estratégica orientada a reforzar la competitividad" del destino, "avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y sostenible y consolidar la provincia como un referente turístico internacional".

Además, el responsable institucional ha puntualizado que la estrategia que inspira el Plan de Actuación "parte de una concepción del turismo basada en la sostenibilidad, extendida en su sentido amplio para abarcar tres dimensiones fundamentales, la económica, la social y la medioambiental".

"La sostenibilidad económica está centrada en reforzar la competitividad del destino y su capacidad para generar actividad, empleo y oportunidades. En este ámbito se sitúan las actuaciones dirigidas a mejorar la comercialización del destino, reforzar la conectividad aérea, consolidar la presencia en mercados estratégicos y ampliar la captación de nuevos perfiles de visitantes", señala la Diputación.

Respecto a la social, esta se enfoca en "la relación entre el turismo y el territorio". En este apartado, el plan programático de Costa Blanca promueve "una distribución más equilibrada de la actividad turística, favoreciendo la participación de un mayor número de municipios en las acciones de promoción y reforzando un modelo turístico que genere beneficios", añade la administración provincial.

La tercera área, que hace referencia a la sostenibilidad medioambiental, está orientada a preservar los recursos naturales, que constituyen "uno de los principales valores del destino". En este ámbito se impulsa "la incorporación progresiva de criterios ambientales en las actuaciones del Patronato Provincial de Turismo, tanto en las acciones promocionales como en los instrumentos de apoyo al sector".

CAMPAÑA 'WOW'

En el enfoque estratégico del organismo autónomo de la Diputación de Alicante para este año también se proyecta la campaña 'WoW... Hay más Costa Blanca de la que imaginas', que articula la narrativa promocional del destino y permite poner en valor la diversidad territorial, paisajística y experiencial de la provincia.

Según ha trasladado Pérez, "la estrategia WoW no se limita a reforzar la visibilidad del destino, sino que permite mostrar una Costa Blanca más amplia y diversa, impulsando la promoción de nuevos espacios, productos y municipios y favoreciendo una forma de entender el turismo más equilibrada, diversa y sostenible".

Asimismo, el presidente ha insistido en que el documento del plan estratégico para la presente anualidad incluye un balance de los resultados obtenidos en materia de promoción turística durante el último año, con "especial atención" a ferias nacionales, internacionales, organización y 'workshops', 'fam trips' y 'press trips', campañas de comunicación y 'marketing' y acciones impulsadas desde Costa Blanca Film Commission.

FOROS, ACCIONES Y CAMPAÑAS

Con respecto a las principales líneas de actuación para 2026, Costa Blanca "estará presente en los principales foros profesionales del sector, desarrollará acciones promocionales en mercados prioritarios y consolidará campañas de comunicación orientadas a reforzar el posicionamiento internacional", según la Diputación.

El documento incorpora, igualmente, actuaciones vinculadas a la "transformación digital" del destino, entre las que destaca la evolución del proyecto Smart Costa Blanca, orientado a "reforzar el sistema de inteligencia turística provincial y mejorar la gestión y análisis de la información turística".

El plan incluye, asimismo, iniciativas destinadas a "reforzar la sostenibilidad del destino y a impulsar un modelo turístico más equilibrado". "Por otra parte, refuerza el impulso de nuevo planes de ayudas para ayuntamientos y asociaciones del sector con el propósito de desarrollar iniciativas, acciones y propuestas promocionales, al tiempo que articula subvenciones destinadas a actuaciones de carácter singular que contribuyen a reforzar la oferta de la Costa Blanca", ha concluido la Diputación.