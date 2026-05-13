El Patronato Costa Blanca destina 1,1 millones a ayuntamientos y entidades para "promoción turística"

Consejo rector del Patronato Costa Blanca - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado este martes en un consejo rector "las convocatorias de ayudas dirigidas a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio y a entidades sin ánimo de lucro", dotadas ambas con 1,1 millón de euros y enfocadas a la "promoción turística" de la provincia de Alicante.

Estas subvenciones "priorizan, especialmente, a las localidades con menor población y a las acciones enfocadas a la sostenibilidad turística", según ha subrayado la Diputación este miércoles en un comunicado.

La primera de estas subvenciones, dirigida a consistorios y entidades locales menores, está dotada con un presupuesto de 500.000 euros y contará con un reparto económico porcentual, "siguiendo criterios del presupuesto general de la actividad y del número de habitantes de la localidad".

Según este baremo, las poblaciones con menos de 1.000 habitantes recibirán el 95 por ciento del coste total de la acción, mientras que los que van de 1.000 a 2.000 dispondrán del 90%; los de 2.000 a 20.000, del 85%, y, los de más de 20.000, del 75%.

Entre las actividades de promoción turística que se financiarán con fondos de la Diputación de Alicante, están aquellas "sustentadas en las buenas prácticas sostenibles, campañas de concienciación medioambiental a la ciudadanía en redes sociales, prensa o radio, formaciones específicas para mejorar la competitividad y la capacidad de innovación, experiencias sostenibles y de difusión del entorno natural, o estudios y proyectos de análisis de datos", entre otras.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, encargado de presidir este órgano, ha señalado que "la colaboración con los ayuntamientos mediante convocatorias de libre concurrencia" es algo "prioritario para garantizar un desarrollo equilibrado del territorio, especialmente en localidades con menos recursos".

Por ello, según ha asegurado, "estas ayudas actúan como motor económico que permite posicionarnos en un mercado global y profesionalizar la oferta turística" de las 141 poblaciones, "priorizando el equilibrio territorial, la lucha contra la despoblación la mejora de la competitividad y la sostenibilidad y modernización, entre otros aspectos".

AYUDAS PARA OTROS PROYECTOS

La segunda convocatoria, destinada a las entidades sin ánimo de lucro, dispone de un crédito de 600.000 euros repartidos en dos líneas de ayudas. Una de ellas está encaminada a financiar proyectos destinados a la promoción turística y, concretamente, a las "prácticas sostenibles" mediante "herramientas tecnológicas innovadoras, estrategias de comunicación de alto impacto y programas de participación social".

La otra línea se enfoca en la difusión de las fiestas tradicionales de la Costa Blanca como patrimonio cultural y "motor económico del territorio, reforzando la identidad local y estimulando el flujo de visitantes".

En el primer apartado, se financiarán iniciativas de promoción turística, experiencias en destino, acciones de concienciación social, fomento del turismo rural y "conexión con la naturaleza, consumo local o sostenibilidad", mientras que en el segundo se incluyen campañas de promoción de las fiestas, material promocional y gastos de organización de eventos.

Pérez ha indicado que las asociaciones turísticas "son motores clave para el desarrollo de la provincia al actuar como el nexo entre el sector público, las empresas privadas y la comunidad local, unificando a todo un colectivo con el objetivo de mejorar la competitividad" del destino.