El Patronato Costa Blanca destina un millón de euros a la promoción turística de la provincia de Alicante

Consejo rector del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha aprobado este miércoles por unanimidad, durante la celebración de su consejo rector, la resolución de las líneas de ayudas para la promoción turística de la provincia de Alicante, dotadas con un millón de euros.

Estas convocatorias engloban aportaciones dirigidas a asociaciones turísticas, entidades festeras y ayuntamientos para difundir la oferta de los 141 municipios de la provincia, ha detallado la Diputación alicantina en un comunicado.

Se ha concedido un total de 199 subvenciones, que persiguen "vertebrar turísticamente el territorio, priorizar la difusión de la oferta de las localidades con menor población, promocionar las fiestas locales y difundir las acciones enfocadas a la sostenibilidad turística".

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, encargado de presidir este órgano, ha indicado que estas ayudas "actúan como motor económico" para los municipios, entidades y asociaciones turísticas, "porque permiten posicionar la provincia a nivel internacional, profesionalizar la oferta y priorizar el equilibrio territorial, la lucha contra la despoblación, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad y modernización del sector, entre otros aspectos".

Según ha recalcado Pérez, "el turismo es un motor clave para el desarrollo" de la provincia y "ejerce como nexo entre el sector público, las empresas privadas y la comunidad local, unificando a todo un colectivo con el objetivo de mejorar la competitividad" del destino.

El presidente de la Diputación ha concretado que el objetivo es "mejorar las experiencias sostenibles del viajero, estimular la competitividad territorial y la capacidad de innovación, así como incentivar la difusión" del entorno natural y de patrimonio cultural y festivo, "reforzar la identidad local e incrementar el flujo de visitantes".

SUBVENCIONES

La primera de estas subvenciones, dirigida a consistorios y entidades locales menores, está dotada con un presupuesto cercano a los 310.000 euros para atender 91 solicitudes, mientras que la destinada a asociaciones turísticas cuenta con una aportación que ronda los 297.000 euros para cubrir las más de treinta propuestas concedidas. Por su parte, las asociaciones festeras de la provincia disponen de 300.000 euros para llevar a cabo 76 acciones promocionales.