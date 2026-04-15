El Patronato Costa Blanca promociona en Miami la provincia como destino excepcional para los cruceristas

Feria Seatrade Global - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca participa en Miami en el encuentro Seatrade Cruise Global para reforzar el posicionamiento internacional del Puerto de Alicante y promocionar la provincia como "un destino excepcional para las excursiones de los cruceristas".

Para ello, el ente turístico, que acude junto a la Autoridad Portuaria de Alicante, la Terminal de Cruceros, el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación Alicante Costa Blanca por el Turismo de Cruceros, lleva a cabo una agenda de trabajo que incluye presentaciones, reuniones y encuentros profesionales con navieras y turoperadores especializados, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha señalado que el Puerto se ha consolidado como "una escala de referencia en el ámbito de los cruceros" gracias a "su ubicación estratégica, la calidad de sus infraestructuras y la excelente oferta turística de la provincia", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El objetivo, ha continuado Mancebo, es impulsar este posicionamiento y mantenerlo como "una escala atractiva para los cruceristas, que encuentran aquí una gran variedad de excursiones y experiencias culturales, gastronómicas o de ocio".

TURISMO DE CRUCEROS

Seatrade Cruise Global, que se celebra hasta este jueves, es "el evento internacional más importante del sector del tráfico y el turismo de cruceros". Asimismo, reúne anualmente a profesionales de toda la industria como representantes de navieras, turoperadores de excursiones, agencias receptivas, puertos de escala y de embarque, medios de comunicación especializados y otros agentes del sector.

En 2025, Alicante y la Costa Blanca recibieron 103 cruceros --83 escalas y 20 operaciones de puerto base-- y alrededor de 253.000 cruceristas.

De cara a 2026, de acuerdo con la Diputación, el sector prevé un nuevo crecimiento, con 116 escalas, 20 de ellas como puerto base, además de 18 dobles escalas, una triple y la incorporación de nueve cruceros que visitarán Alicante por primera vez.

Las estimaciones apuntan a cerca de 300.000 cruceristas y 25 navieras operando en el destino, lo que consolida, a juicio de la institución provincial, "la desestacionalización de la actividad durante todo el año".

De esta forma, el impacto económico podría alcanzar los 84 millones de euros, impulsado por el aumento del gasto medio: 81,33 euros por crucerista de escala, 420,56 en el caso de puerto base y 141 por tripulante.

En cuanto al perfil del visitante, el crucerista que llega a Alicante tiene en su mayoría entre 45 y 60 años, viaja en pareja (51 por ciento) o en familia (33%) y procede principalmente de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Portugal, aunque se registran hasta 55 nacionalidades distintas.

El análisis de los flujos de visitantes muestra que el 84% de los cruceristas que llegan al Puerto de Alicante desembarcan y visitan el destino, lo que supone alrededor de 218.000 excursionistas. De ellos, el 72% permanece en la ciudad, mientras que el 28% restante opta por desplazarse a otros municipios.

En este contexto, Mancebo ha apuntado que los datos reflejan que el crucerista "ya no se concentra exclusivamente en la capital, sino que comienza a extenderse por el territorio, contribuyendo a la provincialización del destino y a una mayor redistribución de los flujos turísticos".

Entre los principales destinos de excursión se encuentran Elche (21%) y otros municipios costeros como Benidorm (20%), la Vila Joiosa y Altea (12%), El Campello (6%) y Torrevieja (3%).

El interior de la provincia concentra el 30% de estas visitas, con zonas como Orihuela, El Castell de Guadalest, Novelda, Elda y Villena, lo que supone más de 18.000 excursionistas.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Por otra parte, el Patronato Costa Blanca trabaja junto a la Autoridad Portuaria de Alicante, la Terminal de Cruceros, el Ayuntamiento de la ciudad y la Asociación Alicante Costa Blanca por el Turismo de Cruceros, a través del Observatorio de Turismo de Cruceros, con el objetivo de participar en ferias especializadas, organizar viajes de prensa y de familiarización para navieras y operadores turísticos y desarrollar estrategias conjuntas para atraer nuevas escalas.

Además de la feria Seatrade Global, de carácter internacional, el calendario incluye la asistencia a Seatrade Europa, que se celebra cada dos años en Hamburgo, y a Mediterráneo, que tiene lugar en Málaga, también cada dos años, y de forma alterna con la europea.