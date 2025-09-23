El Patronato de Turismo y la Agencia de Desarrollo de Alicante aprueban los presupuestos de 2026 con 6,7 y 3,5 millones

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach y la Agencia de Desarrollo Económico y Social (Impulsalicante) han aprobado este martes sus presupuestos para 2026, con unas cuentas que suben hasta los 6.730.239 euros y 3.555.335 euros, respectivamente.

En el primer caso, suponen 400.000 euros más que el año pasado por la mejora de los servicios. En el segundo, se refuerza la formación para el empleo, las ayudas para innovación social y emprendimiento y se contempla la ampliación del Vivero de Empresas Príncipe Felipe y el Centro de Formación El Tossalet.

Las cuentas de Turismo han salido adelante con los votos a favor del PP y del sector turístico, la abstención de Vox y el voto en contra de PSPV y Compromís, mientras que las de Impulsalicante han obtenido el respaldo de 'populares' y Vox frente al rechazo de socialistas y valencianistas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que el presupuesto del Patronato de Turismo refleja "las necesidades de la ciudad" en este ámbito: "Hemos podido mejorar los contratos de servicios, especialmente el de salvamento y socorrismo en playas, así como las oficinas Tourist Info, y mantenemos el incremento en las líneas de subvenciones para el sector".

"Tenemos en vigor los contratos para la promoción de la ciudad que tan buenos resultados nos está dando sobre todo a nivel internacional, de manera que nos ajustamos al plan económico-financiero vigente con las necesidades cubiertas para el turismo en Alicante", ha añadido Poquet.

Respecto a las citadas líneas de subvenciones, se encuentra la dedicada al turismo MICE para "atraer la celebración de congresos, eventos, reuniones y viajes de incentivos, dotada con 100.000 euros, así como los 150.000 euros para la organización de conciertos y festivales musicales". Además, continúan las relativas a hostelería y gastronomía, alojamientos turísticos y cruceros, entre otras.

"FORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL"

Por su parte, el consejo rector de Impulsalicante ha dado luz verde este martes al proyecto de presupuestos del ente municipal para 2026, que asciende a 3.555.335 euros. Las cuentas para el próximo ejercicio refuerzan los talleres para el empleo y, "en especial, los programas de formación y ocupación laboral en Zona Norte, así como el programa de desarrollo empresarial y la formación de nuevos entes de gestión y modernización de las áreas industriales (EGM)".

La edil responsable de la agencia, Mari Carmen de España, ha resaltado que las cuentas de este año "refuerzan los programas de formación para el empleo y desarrollo empresarial con 620.000 euros, con 335.505 euros para los centros de formación y orientación laboral en los talleres de empleo, que ofrecen formación remunerada por un año a personas en situación de desempleo".

También "la apuesta por la feria de empleo y los distintos programas de formación ocupacional que se desarrollan en los barrios de la Zona Norte, entre otros, más 284.454 para el desarrollo de estos servicios".

Igualmente, se ha puesto el "acento" este ejercicio "en el impulso al desarrollo empresarial", para lo que se reservan 1,6 millones de euros, "de los que 957.804 euros van destinados al desarrollo de actividades en los viveros de empresas Príncipe Felipe y Mercalicante, Centro de Emprendedores y el desarrollo de cursos y jornadas vinculados a Alicante Futura, Alia y el Servicio de Orientación Laboral y Emprendedores de la Edusi, a los que se añaden 617.500 euros para la prestación de estos servicios".

ÁREAS INDUSTRIALES

Del mismo modo, se continúa con el "impulso" de las nuevas EGM, con 75.000 euros con ayudas de 15.000 euros cada una para las del Pla de la Vallonga, Aguamarga y Ocaña Avanza, además de los 30.000 euros para la "ya consolidada" de Atalayas Ciudad Empresarial.

También se mantienen los 170.000 euros para entidades sociales del tercer sector en el desarrollo de programas ocupacionales para el empleo, así como las transferencias a instituciones y entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de empleo como Apsa, Fundación del Secretariado Gitano, Cruz Roja, Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Santa María La Real, Fundeum, Festival de Cine y Un Mar de Cine.

De España ha resaltado igualmente las aportaciones procedentes de otras administraciones contempladas en las cuentas para 2026 como la subvención de Labora de grandes ciudades para el servicio de orientación y mediación laboral por cerca de 500.000 euros, los talleres de empleo en las modalidades de jardinería, albañilería y cocina por 800.000 euros, la aportación de 180.000 euros por el Pacto Territorial por el Empleo, otros 36.000 euros para el impulso a los certificados de profesionales para cuatro nuevos que se van a pedir y la contratación de cuatro agentes de desarrollo local, cuestiones que suman más de 1,5 millones de euros.

En materia de inversión, la edil ha remarcado que "se mantiene abierta" la partida destinada a la ampliación del Vivero de Empresas Príncipe Felipe o el Centro de Formación El Tossalet, con el objetivo de "poder ponerlos en marcha con remanentes u otras vías de financiación que se consigan".

También está previsto "el desarrollo de distintos proyectos con financiación autonómica" desde el Ivace, destinados a realizar "mejoras en alumbrado, asfaltado y otros servicios en las áreas industriales".

En este sentido, la concejal de Empleo y Fomento ha recordado las cuatro actuaciones que están "en marcha", correspondientes al ejercicio de 2025, en las áreas industriales de Atalayas, Pla de la Vallonga, Ocaña Avanza y la zona de influencia de Mercalicante, con una inversión de dos millones de euros. Impulsalicante volverá a concurrir en 2026 para "seguir avanzando" en el programa de modernización de las áreas empresariales de la ciudad.

Finalmente, la edil ha destacado que Impulsalicante presenta "un presupuesto equilibrado, que consolida los programas de formación para el empleo, especialmente los dirigidos a los barrios de la Zona Norte y en la colaboración con entidades sociales y del tercer sector, al tiempo que refuerzan la mejora en la gestión y el desarrollo de las áreas industriales a través de sus EGM y de los fondos Ivace, para seguir mejorando uno de los principales motores económicos y de generación de empleo de la ciudad".

CRÍTICAS DEL PSPV

Desde el PSPV, la edil Trini Amorós ha criticado que el presupuesto del Patronato de Turismo "sigue sin obedecer a la realidad turística de la ciudad". "Hemos votado en contra porque la partida de promoción es exactamente igual a la del año anterior. No existen líneas presupuestarias que nos indiquen que se vaya a promocionar el patrimonio y la cultura, que en definitiva es lo que atrae a un turismo de calidad", ha señalado.

"Con este presupuesto, Alicante sigue alejada del turismo de excelencia. Nos demuestran que no hay un modelo turístico ni una apuesta real del gobierno de Barcala por hacer de Alicante una ciudad competitiva a nivel turístico en los segmentos deseables, que permitan un equilibrio entre la actividad turística y la convivencia vecinal", ha valorado en un comunicado.

Sobre las cuentas de Impulsalicante, la concejala del PSPV Silvia Castell ha indicado que su grupo no avala un presupuesto que "reduce inversiones para fomentar el empleo, cuando es el objetivo principal" de esta agencia.

"Barcala centra sus recortes en los barrios más vulnerables de Alicante, donde la tasa de desempleo es la más alta de la ciudad, y demuestra su falta de compromiso para atajar esta realidad y contribuye a perpetuar los problemas de exclusión social y vulnerabilidad de la Zona Norte", ha concluido Castell.