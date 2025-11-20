El Patronato de Turismo de Castelló organiza este sábado un showcooking para poner en valor el ximo

El Patronato de Turismo de Castelló organiza un showcooking para pone en valor el ximo como producto local - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 20 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayutnamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha anunciado hoy que el Patronato de Turismo ha organizado, junto a la Diputación de Castellón y la asociación Triangle Turisme Est, un showcooking con el objetivo de poner en valor el ximo como producto gastronómico local de referencia. El evento tendrá lugar ese sábado en la plaza Doctor Marañón y será gratuito.

"Queremos que el ximo, un producto tan emblemático de nuestra gastronomía, reciba el reconocimiento que merece tanto a nivel local como regional", ha afirmado Miralles. En este sentido, ha explicado que este tipo de actividades permiten acercar la cultura culinaria a residentes y visitantes, promoviendo al mismo tiempo el turismo gastronómico en la ciudad.

"Esperamos que esta actividad sea un punto de encuentro entre productores, hosteleros y ciudadanos y una oportunidad única para mostrar la calidad de nuestros productos locales y fortalecer el tejido económico y cultural de Castellón", ha concluido la edil.

En la iniciativa también colaboran la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV) y la asociación Jaime I, así como las asociaciones hosteleras Apha, Introducing Castellón y Hosbec, y la Federación de Asociaciones de Comerciantes de la Comunitat Valenciana Unió Gremial.

En el showcooking participarán miembros de la Asociación La Gran Ilusión de Puerto de Sagunto, alumnos del CEE Baix Maestrat y del CDT, y socios de Morverdre Renascitur y la empresa Paréntesis. Además de la demostración culinaria, habrá música en directo y, tras el showcooking, una degustación de ximets hasta agotar existencias, estimando repartir aproximadamente 500 unidades.