La PAU volverá a Benidorm diez años después: la UMH constituirá un nuevo tribunal en 2027

El rector de la UMH, Juan José Ruiz (i), y el alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez (d), durante la firma del convenio de colaboración - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) van a propiciar el regreso de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a la ciudad en 2027. La institución académica constituirá allí un nuevo tribunal examinador una década después de que fueran trasladadas a la vecina localidad de La Nucia, donde hasta ahora se han examinado cada año alrededor de 250 jóvenes benidormenses.

Así lo han anunciado este viernes el alcalde y presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, tras la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades, que, además, va a permitir la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico, han explicado fuentes municipales en un comunicado.

Para que la vuelta de la selectividad sea posible, la UMH constituirá un nuevo tribunal examinador con sede en Benidorm donde se evaluará al alumnado procedente de los cinco institutos públicos y el centro privado.

Por su parte, La Nucia permanecerá como sede de las pruebas para los estudiantes matriculados en el IES de esa localidad y el de Callosa d'en Sarrià, compatibilizando, así, la actividad de estas dos sedes junto a la de los otros diez tribunales que la UMH tiene desplegados por toda la provincia, concretamente en Dénia, Altea, Sant Joan d'Alacant, Elche, Orihuela, Torrevieja y Benissa.

"Benidorm dispone de espacios excelentes donde poder organizar y celebrar estas pruebas", ha afirmado Pérez, quien ha añadido que para la ciudad, sobre todo para sus jóvenes, "es una grandísima noticia" para la que han trabajado "mucho tiempo".

Por su parte, Ruiz ha considerado "importantísimo que los jóvenes tengan un tribunal propio en Benidorm", que va a recuperar "después de diez años" las pruebas. "Cuanto más cerca de su casa estén los chavales que van a examinarse, mucho mejor para ellos", ha señalado.

CONVENIO

Junto a la constitución de este nuevo tribunal de la PAU, el convenio de colaboración entre el consistorio y la UMH prevé también impulsar otras iniciativas y proyectos. Entre ellos, "la formación continua a la carta", a través de las llamadas microcredenciales universitarias.

Se trata de "una iniciativa impulsada por Europa" y que Ruiz ha definido como "muy adecuada porque alcanza prácticamente a toda la población, con formación específica orientada a la formación profesional para cada sector que la requiera".

Otros ámbitos en los que va a traducirse esta colaboración tendrán que ver con "la mejora de las competencias digitales del profesorado de la ciudad, especialmente en la etapa de Secundaria; el mantenimiento de programas ya en marcha, como los de las Aulas Universitarias de la Experiencia o el Aula de Idiomas; o que lleguen a la ciudad iniciativas como las del Mudic, el Museo Didáctico de la Ciencia; el programa Eureka! de difusión científica y musical; o el apoyo al emprendimiento y la formación, especialmente en Ciclos Formativos, a través del Parque Científico de la UMH", y el rector ha avanzado que se podría denominar Benidorm Emprende.

"COLABORACIÓN"

Además del alcalde y del rector de la Miguel Hernández, en la firma del convenio de colaboración, que este jueves se aprobó en la junta de gobierno local, también han participado la concejala de Educación, Maite Moreno, y el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, Juan José López.

Pérez ha dicho que, "a lo largo de esta última década, el Ayuntamiento de Benidorm y la UMH han mantenido una comunicación y relación constantes". Por un lado, "promoviendo actividades e iniciativas conjuntas para mejorar la capacitación y formación de la población, de muy diferentes rangos de edad"; y, por otro, "con encomiendas de asesoría académica y estratégica en varios planes estratégicos, expedientes o contratos".

Entre esas acciones que se han desarrollado durante estos años fruto de esta colaboración, el consistorio se ha referido a las Aulas Universitarias de la Experiencia, las conocidas como Aunex, que "en breve" iniciarán un nuevo curso y por las que han pasado en la última década cerca de 400 personas mayores de 55 años.

También los programas 'online' diseñados por el Centro de Idiomas de la UMH que ofrece a los benidormenses la posibilidad de formarse en inglés, valenciano y español, dentro del programa municipal Aula de Idiomas, a un precio reducido respecto a las tarifas generales.

El alcalde ha resaltado la "extensísima capacidad" de la UMH, con sede en Elche, que, además, ha considerado "una universidad provincial", "autonómica" y "nacional". "Tiene, además, un marcado carácter internacional, que con esta alianza con Benidorm se agrandará todavía más", ha añadido.

Por ello, ha agradecido "todas las posibilidades" que se abren ahora con el nuevo acuerdo y ha trasladado que, a partir de ahora, "los equipos del Rectorado y los de la Concejalía delegada de Educación se ponen a trabajar" para materializarlos.