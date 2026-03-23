Payasospital lleva a Mislata su Parque de las Sonrisas, festival solidario para llenar de alegría los hospitales

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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parque de La Canaleta de Mislata (Valencia) será el próximo fin de semana el escenario de El Parque de las Sonrisas, el festival organizado por la ONG valenciana Payasospital que combina ocio, música y actividades para todos los públicos con un claro objetivo solidario: recaudar fondos para seguir llenando de alegría los hospitales.

Durante el sábado 28 y domingo 29, este parque urbano se convertirá en un espacio festivo para la diversión familiar, donde pequeños y mayores podrán disfrutar de actividades lúdicas, didácticas, culturales y deportivas al aire libre. Atracciones mecánicas y digitales, talleres educativos, espectáculos infantiles, música en directo, actuaciones de payasos, zonas para bebés, 'food trucks' y un gran mercadillo solidario, entre muchas otras.

El Parque de las Sonrisas tiene un objetivo solidario: mejorar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos de la provincia de Valencia a través de las visitas divertidas y terapéuticas de los clowns profesionales de Payasospital. Todo el beneficio que se obtendrá en el evento se destinará a la financiación de estas intervenciones, avanza la ONG.

Payasospital realiza anualmente cerca de 10.000 atenciones a menores en los principales hospitales públicos de la provincia: La Fe, Clínico de València, Dr. Peset, Hospital de Sagunt y General de València. Los familiares de los pacientes y el personal sanitario también se benefician de esta labor.

ATRACCIONES, TALLERES, MAGIA Y RECONOCIMIENTOS DE RISA

Los asistentes al festival solidario podrán disfrutar de clásicos como el tiovivo o el tren gusanito y de atracciones más actuales como el simulador 9D interactivo de realidad virtual o los de Fórmula 1 y Moto GP.

Habrá talleres para niños que girarán en torno a la agricultura ecológica o la alimentación saludable, como el de brochetas de frutas o el de trufas de filipinos, y otros artísticos para estimular la imaginación, fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje a través del juego, como el de creación de imanes de madera, de pintura mural o de maquillaje en familia.

En el escenario central se ofrecerá una animada programación de música en directo, canciones, números de magia y animación de los clowns de Payasospital. Habrá actuaciones de Happy Band Sedajazz, Rock&kids, Tornillo Magic Clown o Borumbaia Percusión.

Los artistas de Payasospital también harán reconocimientos médicos de risa en una divertida consulta, a la que solo se podrá llegar subido a un ascensor virtual. Desfilarán por todo el recinto los protagonistas de la saga Star Wars y tampoco faltarán los cuentacuentos, el teatro de calle y las pompas de jabón gigantes.

ZONA PARA BEBÉS

Los más pequeños, junto a sus madres y/o padres, tendrán a su disposición una zona con mobiliario Pikler para fomentar el desarrollo autónomo y el movimiento libre de los bebés. Será un espacio sensorial y de exploración, pero también para el reposo y el disfrute tranquilo junto a los peques.

Las familias podrán reponer fuerzas en el área gastronómica, donde una selección de diez 'food trucks' y una amplia barra ofrecerán comida y bebidas para todos los gustos, incluyendo opciones vegetarianas: La Rodante, Asian Street Food, Fast Burger o Chicken Taxi.

Atracciones de aventuras como rocódromos y tirolinas se sumarán a los talleres con coches de pedales del circuito de La Canaleta para completar la oferta. La zona destinada al deporte y la salud albergará clases de yoga y de defensa personal, fútbol 3x3, ajedrez, tenis de mesa, rugby y actividades deportivas para todas las edades.

Los juegos de mesa educativos y de estrategia también tendrán su espacio, mientras los amantes de las manualidades y de las creaciones artísticas podrán participar en los talleres de lego, Art&Craft, macetas de flores o en el espacio de construcción de figuras con bolis 3D.

El acceso al Parque de las Sonrisas será gratuito. Solo tendrán que adquirir una pulsera para subir a las atracciones, comprar entradas para participar en los talleres o pagar lo que se quiera consumir en la zona de restauración. Payasospital ofrece en su web la venta anticipada de una pulsera con descuento que permite el acceso ilimitado a todas las atracciones del evento durante un día. Se puede adquirir online antes del próximo 27 de marzo.

Colaboran en el evento: Ayuntamiento de Mislata, Nemasa, Pequeñín, Komba, Notikumi, Stocklina, Kids&us, Smileat, Natura, Arantxa Healthy (Club Elite Jumper), Supertite, Vegamar, Diexpa, Saga Skywalker, Grespania, Zapato Feroz, Damel, Fluocaril, LaserArt, Vicente Díez, Fictile - Escuela de Cerámica, Club Deportivo Valencia Tenis de Mesa, Flor de Mayo, Natra, Ecoembes - Mirada Circular, Fundación Valencia Club de Fútbol, The Sarao Factory, Club Deportivo Ajedrez Mislata, StopGoal, Aquaservice, Aplikados, My First Tech, Món Orxata, Banco Mediolanum, Caixabank, Kruceros.com, Messy&Mood, Falomir, Vabrick-Lego, Yoga Valencia, Upwing Zancos, Escuela Gracie Barra Extramurs, Valencia Club Cocina, Dacsa, Adicto y Adicta, Mercavalencia, Cofares, Educa Borras, Closca, Fundación Ibercaja, Avafam, Grefusa, Velarte, Frutas Torres, Socks & Co, A Riure, Tornillo Magic Clown, Rock & Kids, Mr. Fem, Ameba Teatre, Happy Band - Sedajazz, Estudi Dansa La Crew, Xa! Teatre, Sakarina Insulina, Sara Aguilar, Raquel Medel, Arte Val Decoración, Madentia, Peris, Ana Salmeron, Jovi, Esther Face Painting, Angela Agusti, Flamingueo, Les Abelles, Carla Roca, Nunsys, Universidad Católica de Valencia, Boreas, TJ Higiene, Universidad Politécnica de Valencia, Borumbaia Percusión, Catering Cinco, Pan de Estellés, Colorbaby, entre otros.