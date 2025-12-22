La Pegatina, Yung Beef, John Pollõn y LaBlackie, en el nuevo avance de cartel del Pirata Beach Fest

La Pegatina - REMITIDA PIRATA BEACH FEST

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Pegatina, Yung Beef, John Pollõn y LaBlackie son algunos de los nombres destacados que culminan el nuevo avance de cartel del Pirata Beach Fest, que celebrará su octava edición los días 8, 9, 10 y 11 de julio en el Polígono Benieto de Gandia (Valencia).

La cita propone una "programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusion".

Después de un parón indefinido, el grupo catalán La Pegatina regresa al Pirata como parte de una nueva gira en 2026. De esta manera, La se reencontrará con su público bucanero en un concierto muy esperado donde interpretarán en directo sus mayores éxitos musicales como 'Todos los días sale el sol', 'Y volar' o 'Mari Carmen'.

Entre sus más de de cuarenta propuestas ya descubiertas, el festival contarán con la presencia de La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Buhos, Non Servium, Mägo de Oz y de Sanguijuelas del Guadiana.

Talco, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres, John Pollõn, Segismundo Toxicómano, La Élite, Los de Marras, Auxili, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Lablackie, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan este gran tercer avance de un Pirata Gandia Fest, "que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo", recalcan.