Pensionistas exigen ante la Generalitat "dignificar” la atención de dependencia y bajar la "inasumible" lista de espera

Pensionistas protestan ante la Generalitat - ep

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de pensionistas han protestado este martes ante el Palau de la Generalitat, en una concentración convocada por CCOO PV, para exigir al Consell que “dignifique” la atención de la dependencia y reduzca la lista de espera en la Comunitat Valenciana, ya que “más de 16.000 personas están esperando un recurso, es inasumible y hay algunas que incluso fallecen sin llegar a tener esa ayuda”.

Así lo ha explicado la secretaria general de CCOO PV, Ana García, durante la protesta en la que los pensionistas y algunos trabajadores del sector han gritado ‘Dignitat per a la dependència’ y han portado carteles con lemas como ‘Fin de las listas de espera’, ‘Atención profesional, empleo de calidad’ o ‘No más muertes por la espera de la ayuda de la dependencia’.

En la concentración se ha leído un manifiesto que posteriormente el sindicato ha entregado a la Generalitat para trasladar sus reivindicaciones al ‘president’, Juanfran Pérez Llorca. Principalmente exigen un refuerzo de los recursos humanos y materiales para la dependencia, agilizar procedimientos y cumplir los plazos legales.

“Estamos reclamando el derecho a ser cuidados y cuidadas con dignidad y con recursos suficientes”, ha resumido Ana García, lo que pasa por un aumento de las infraestructuras “para poder tener más plazas para las personas que necesitan ser cuidadas” y por una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

La dirigente de CCOO PV ha recordado que los sindicatos mayoritarios alcanzaron dos acuerdos con el anterior Consell del Botànic: el Pla Convivint de infraestructuras, que “quedó paralizado con el nuevo gobierno” valenciano, y una mejora de jornada y salarios “que también se ha quedado en un cajón durmiendo el sueño de los gustos”.

Preguntada por el hecho de que los representantes del Consell afirmen que hay una bajada de las listas de espera, ha señalado que “cuando se inició el gobierno valenciano actual, se ampliaron mucho las listas de espera y ahora es cierto que están poco a poco reduciéndose, pero estamos hablando de una cifra superior a la que dejó el gobierno anterior”.

Ante esta situación, García ha urgido al gobierno de Pérez Llorca a que “sigan poniendo los recursos humanos necesarios para que las personas que tienen el derecho a ser atendidas lo sean”.

CASI 400 VALENCIANOS FALLECIDOS SIN LA RESOLUCIÓN

En la Comunitat Valenciana, según datos del Imserso recogidos por CCOO a 31 de marzo de 2026, se han registrado 239.221 solicitudes de reconocimiento de la dependencia, lo que supone el 4,41% de la población total y alcanza al 34,57% de la población potencialmente dependiente. En lo que llevamos de año, también según cifras del Imserso, 384 valencianos han fallecido sin haber obtenido resolución a su solicitud de dependencia.

Por su parte, el secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO PV, Juan Pradells, ha indicado que la ley estatal de dependencia de 2006 ha quedado “obsoleta” tanto en materia de recursos como de gestión: “No solo es que haya poco dinero para la dependencia, sino que la gestión tarda muchísimo en llegar”.

Según ha apuntado, en 2025 hubo más de 900 personas que “murieron antes de ser atendidas su reclamación de dependencia”, lo que ha calificado como “un drama humano”. Además, ha señalado que estas peticiones tardan “más de 300 días” en ser contestadas cuando la ley establece que sea en 180 días.

Otra de sus críticas es que casi la mitad de las ayudas que se conceden “son sencillamente económicas y no solucionan el problema de la dependencia en sí, porque muchas veces estas personas requieren el cuidado de otra persona y no pueden contratar a un profesional”. Eso, ha advertido, provoca que la atención recaiga sobre los familiares, sobre todo sobre las mujeres.

PETICIONES PARA LA REFORMA DE LA LEY ESTATAL

Durante la protesta se ha denunciado que la aportación del Estado para la atención de la dependencia continúa por debajo de la acordado, que el gasto de España es inferior a la media europea y que hay falta de transparencia de las comunidades autónomas sobre los copagos, que “en algunos casos alcanzan el 90% del coste de los servicios”.

De cara a la reforma de la ley estatal, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, se ha exigido garantizar el respeto a la voluntad y a la autonomía personal en todas las decisiones relacionadas con los cuidados, reforzar el papel de los ayuntamientos, impulsar modelos comunitarios de cuidados o ampliar el reconocimiento de los cuidados más allá del ámbito estrictamente familiar.

También se ha pedido adaptar servicios como la ayuda a domicilio a las necesidades reales, eliminar barreras administrativas, reconocer la teleasistencia como un derecho o facilitar el acceso a productos de autonomía personal